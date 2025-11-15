Öğrencilerden Meloni protestosu

İtalya’da on binlerce öğrenci, birçok kentte meydanlara inerek, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin eğitim ve savaş politikaları ile İsrail’e destek vermesini protesto etti.

“No Meloni Day” (Meloni’ye Hayır Günü) çağrısıyla sokaklara inen öğrenciler Meloni hükümetinin eğitim politikalarına ve 2026 yılı bütçesinde savunma harcamalarına eğitimden daha çok pay ayırmasına tepki gösterdi.

Başkent Roma’da öğrenciler Eğitim Bakanlığı’nın önüne kırmızı boya döktü.