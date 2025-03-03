Öğrencilerden sessiz çığlık

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Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından başlayan ve 4 aydır devam eden öğrenci gösterileri, önceki gün Niş kentinde sürdü.

Ülke genelinden on binlerce kişi, “Öğrenci Fermanı” sloganıyla Niş'te toplanarak, kazanın 4’üncü ayında hayatını kaybedenler anısına 15 dakikalık saygı duruşunda bulunurken “yolsuzlukla” suçladığı hükümeti protesto etti.

“Ferman” ismini verdikleri metni okuyan öğrenciler, taleplerinin tam anlamıyla yerine getirilmediğini ifade etti. Kazanın ardından başlayan protestolar sonrası Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de 28 Ocak'ta istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini belirterek “ülkenin izlediği bağımsız siyaset nedeniyle Sırbistan’da ‘renkli devrim’ yapılmaya çalışıldığını” savunuyor.