Öğrencilere 1 ay sonra soruşturma

Haber Merkezi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde protesto hakkını kullanan öğrencilere 1 ay sonra soruşturma açıldığı öğrenildi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) eylül ayında Sinema Kulübü’nün de aralarında bulunduğu 13 kulüp ve topluluk kapatıldı ya da geçici olarak pasif duruma alınmıştı. YTÜ Sinema Kulübü’nün kullandığı Cep Sinema alanı, Sinema kulübünden alındı ve tadilata gireceği bilgisi öğrencilerle paylaşılmıştı. Yeni kurulan bir kulübe aynı cep sinemasında etkinlik izni verilmesi, öğrencilerin tepkisini çekmişti. Kararın ardından öğrenciler, söz konusu etkinliğin yapılacağı saatlerde cep sinemasının önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylem sonucu etkinlik ertelendi. Üniversite yönetimi ise eylemden yaklaşık bir ay sonra protesto hakkını kullanan öğrencilere soruşturma açtı.