Öğrencilere 48 milyonluk kırtasiye desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir il sınırları içerisinde yaşayan, sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği sağlamaya devam ediyor. 2023 yılında İzmir Şehir Kartı'na 500 TL olarak yatırılan kırtasiye desteği, 2024 yılında her bir öğrenci için 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı ve toplam 13 bin 584 öğrenciye 33 bin 960 TL’lik kırtasiye desteği ulaştırıldı. Anlaşmalı kırtasiyelerde alışveriş yapıldığı için proje kırtasiye esnafına da can suyu oldu.

Yamanlar Dağı'nda çıkan ve yerleşim yerlerini etkileyen yangında mağdur olan 48 ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine de toplam 174 bin TL’lik kırtasiye desteği verildi. Böylece 2024 yılında toplam 13 bin 632 öğrenciye 34 milyon 134 bin TL’lik kırtasiye desteği ulaştırılmış oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise 9 bin 454 ailenin İzmir Şehir Kartı’na, her bir öğrenci için 3 bin 500 TL yatırılacak. 13 bin 755 ilkokul ve ortaokul öğrencisi adına 48 milyon 142 bin 500 TL’lik kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak. Kırtasiye desteği, okulların açıldığı gün olan 8 Eylül’de velilerin İzmir Şehir Kartı’na yatırılacak. Böylece daha fazla öğrencinin eğitim yolculuğuna katkı sağlanarak ailelerin yükü önemli ölçüde hafifletilecek, kent esnafına da destek verilecek.