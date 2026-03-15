Öğrencilere Arapça İstiklal Marşı hediye ettiler

Edirne’de bulunan Lalapaşa Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenciler arasında düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışması ve çeşitli etkinliklerin ardından öğrencilere Arapça yazılmış İstiklal Marşı dağıtıldığı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Lalapaşa Cumhuriyet Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte dereceye giren öğrencilere, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz tarafından çerçeveletilmiş İstiklal Marşı hediye edildi.

İstiklal Marşı’nın Arapça yazılı olduğu çerçevenin öğrencilere dağıtılması dikkat çekerken, baskıda yer alan Türk bayrağı görselinin ters basılmış olması da tepki çekti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Karaman’da bir okulda öğrencilere İstiklal Marşı’nın Arapça okutulması da kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

NE OLMUŞTU?

Karaman’da Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü programında yaşananlar tepki çekmişti.

Program dahilinde öğrenciler İstiklal Marşı’nın bir bölümünü Arapça tercümesiyle okumuştu. Şehrin en üst düzey protokolünün katıldığı tören Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sitesinde de yayımlanmıştı.

CHP lideri Özel de uygulamaya tepki göstermiş, "Bir ülkenin milli marşı, ulusal marşı, öz dilinde, kendi dilinde, özellikle resmi dilinde okunur. Dünyada aksine tek bir örnek yoktur. Böyle bir utanmazlığın asla affı yoktur. Utanmaz adamlar" ifadelerini kullanmıştı.