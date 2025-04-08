Öğrencilere disiplin soruşturması Meclis’te

Haber Merkezi

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve tutuklanması sonrası üniversite gençliğinin başlattığı akademik boykotlara yönelik üniversite yönetimleri tarafından uygulanan baskıcı uygulamalara dikkat çekti.

Bayhan, özellikle Boğaziçi ve İstanbul Aydın Üniversiteleri’nde yaşananlara dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi verdi. Bayhan, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yürütülen disiplin soruşturmalarında öğrencilerin sosyal medya paylaşımları delil olarak kullanıldığına dikkat çekerek “Üniversite yönetimi bu verilere nasıl ulaşmıştır?” dedi.

Bayhan, Tekin’e yönelttiği soru önergesinde “Boğaziçi Üniversitesi’ne, üniversite bileşenlerinin iradesi hiçe sayılarak atanan bir rektörün, anayasal haklarını kullanan öğrenci ve akademisyenleri tehdit etmesi meşru mudur?” dedi.