Öğrencilere 'Filistin Yürüyüşü' daveti: "Resmi yazı yerine yüz yüze talimatlar veriliyor"

Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında yer alan TÜGVA öncülüğünde, İstanbul Galata Köprüsü’nde “Filistin’i unutmuyoruz” etkinliği düzenlenecek.

Cumhuriyet'ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre, yeni yılın ilk gününde yapılacak etkinliğin okul müdürlükleri aracılığıyla okullarda da duyurulduğu belirtildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, konuyla ilgili resmi yazı yazılmadığını belirterek, “Herkesin bildiği gerçek örtük biçimde kabul edilmektedir. Bu durum basit bir koordinasyon zafiyeti değil; devletin kendi okulunda egemenlik kaybıdır. Resmî yazı bilerek çıkarılmamaktadır. Çünkü yazı; imza demektir, sorumluluk demektir, hesap demektir. Bunun yerine telefonlar devreye sokulmakta, yüz yüze talimatlar verilmektedir. İktidara yakın ya da vakıf–tarikat ağlarıyla ilişkili okul yöneticilerine ‘organize edin’ denilmekte; okullar kamusal eğitim kurumu olmaktan çıkarılıp siyasal ve ideolojik organizasyonların lojistik alanına dönüştürülmektedir. Bu yöneticiler de eğitim gerekçesiyle değil, koltuklarını sadakat ilişkilerine borçlu olmanın baskısıyla bu talimatları yerine getirmektedir” dedi.

"KAMUSAL EĞİTİMİN KURUMSAL TESLİMİYETİ"

Sahada ortaya çıkan tablonun açık olduğunu ifade eden Özbay, “Sınıflara girilerek duyuru yapılabilmekte, öğretmenler ‘rica’ adı altında fiilen görevlendirilebilmekte, sorumlusu belirsiz kişiler okul içinde dolaşabilmekte, hatta eğitim takvimi dahi bu organizasyonlara göre eğilip bükülebilmektedir. Bazı okullarda sınav tarihlerinin değiştirilmesi, okulun artık pedagojinin değil talimatın emrinde olduğunu ilan etmektedir. Bu bir kolaylaştırma değil; kamusal eğitimin kurumsal teslimiyetidir" ifadelerini kullandı.

"İTİRAZ ETMEK SENDİKAL SORUMLULUKTUR"

"Çocuklar öğrenci olarak değil, potansiyel kazanım olarak görülüyorsa; okullar bilimsel ve kamusal eğitim mekânı olmaktan çıkarılıp insan devşirme alanına dönüştürülüyorsa, buna itiraz etmek sendikal ve toplumsal bir sorumluluktur" diyen Özbay, şunları söyledi: "Filistin’de yaşanan zulme karşı duyarlılık göstermek insani bir sorumluluktur. Ancak bu haklı duyarlılığın, kamusal sorumlulukların yerine geçirilmesi kabul edilemez. Somut, etkili ve sonuç alıcı politikalar üretilmeden; diplomatik, hukuki ve insani yükümlülükler eksiksiz uygulanmadan atılan her nutuk, gençlerin ve çocukların iyi niyetinin araçsallaştırılması riskini büyütmektedir."