Öğrencilere gaz ve plastik mermi: CHP’li Sarı'dan 'mücadeleye devam edeceğiz' vurgusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını ODTÜ kampüsünde protesto eden üniversite öğrencilerine polis, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. ODTÜ öğrencilerinin CHP milletvekillerine, “ODTÜ’ye gelin” çağrısı karşılık bulurken ODTÜ’ye girmek isteyen CHP milletvekilleri polis engeliyle karşılaştı.

Aralarında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in de olduğu 30 CHP Milletvekili, uzun mücadeleler sonucu ODTÜ’ye girebildi. Öğrencilerin yanında olmak için ODTÜ’ye giden milletvekillerinden CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, BirGün’e konuştu.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Polisin orantısız güç kullandığını, iletişim kurmaya çalışan milletvekillerinin ve öğrencilerin üzerine gaz sıkıldığını kaydeden Sarı, bazı milletvekillerinin plastik mermi ile yaralandığını söyledi. ODTÜ’de yaşananları, “Utanç verici” olarak değerlendiren CHP’li Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrenciler, demokratik bir şekilde eylemlilik ortaya koyuyorlar. Düşüncelerin özgürce dile getirilmesi gereken bir okul yerleşkesinde yaşananlar utanç verici. Ülkenin en aydın gençlerinin eğitildiği böylesine güzel bir üniversitede yapılmak istenen eyleme karşı yapılanlar kabul edilebilir değil.

Polislerin öncelikli görevi gençlerin güvenliğini sağlamak. Her yer TOMA dolu… Öğrencilerin üzerine biber gazı sıkıyorlar. Bu emri veren her kim ise yanlış yaptığını bilmeli ve derhal geri adım atmalıdır. Bu gece öğrencilere yaşatılanlardan dolayı üzgün ve kırgınım. Bu çocuklar bizim ülkemizin geleceğimiz olan çocuklar. Sorumluların bu konuyla ilgili halkımızdan özür dilemesi gerekiyor. Gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz ve hep birlikte bu ülkede özgürlüğün demokrasinin hayat bulması için de mücadele edeceğiz.