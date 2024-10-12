Öğrencilere hasat yaptırdılar

Haber Merkezi

Mardin'in Derik ilçesinde coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yaptırıldı. Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı bölümü 11'inci sınıf öğrencileri, kırsal Meşeli Mahallesi’nde gerçekleştirilen coğrafi işaret belgeli Karacadağ pirincinin hasadında 16 öğrenci, 3 gün boyunca pirinç hasadı yaptı.

Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cahit Söylemez, tarımda çocuk işçiliğini şu sözlerle meşrulaştırdı: "16 öğrencimizle 3 gün boyunca, 3 Tarım bölümü öğretmenimizle birlikte Karacadağ’ın eteklerinde 600 dönümlük bir Karacadağ pirinç yetiştirme alanında, uygulamalı eğitim ve hasat yaptık. Bölgemizin önemli tarım ürünlerinin, katma değer üreten tarım ürünlerinin hem yetiştirilmesi hem yaygınlaştırılması için elimizden gelen çabayı desteği gösteriyoruz. Karacadağ pirinci hem organik olması hem besin değerlerinin yüksek olmasından dolayı bölgemizde son derece rağbet görmektedir" diye konuştu.

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MESEM İPTAL EDİLSİN

Emek Partisi ve Emek Gençliği, Milli Eğitim Bakanlığı önünde MESEM raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, alınmayan işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine, denetimsizliğe, sermayeye aktarılan kaynaklara, yolsuzluklara ve usulsüzlüklere dikkat çekilirken, çocuk işçiliğin önüne geçilmesi için “MESEM programı iptal edilsin” çağrısı yapıldı.

Açıklamada söz alan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan “Bugün MESEM’lerle Türkiye’deki sermayeye küçük ve orta ölçekli işletmelerde çocukların sınırsızca sömürülebileceği alanlar açıyorlar. 9 ayda 10’a yakın çocuğun hayatını kaybetmesi pek ilgilendirmiyor MEB’i” dedi.

Rapora dair bilgi veren Emek Gençliği MYK üyesi Bilgesu Kiper, 2002’den bu yana sürdürülen eğitim politikalarıyla gençlerin, beceri geliştirmekten uzak ve bilim dışı içeriklerle kuşatıldığını vurguladı.