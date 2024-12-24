Öğrencilere IŞİD kostümü ve oyuncak silah: Konya’da tepki çeken gösteri

Konya’da bulunan Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında öğrencilere oyuncak silahlar verilerek oyun sahnelendi.

Öğrenciler, IŞİD militanı gibi giydirilip, sahnede birbirlerine oyuncak silahlarla "ateş etmeleri" gösterildi.

Ayrıca müsamere yapılan sahnede Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bayrağının asılı olması da dikkat çekti.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) MYK üyesi Serkan Bebek, görüntülere tepki gösterdi.

Bebek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine olumsuz etkilerde bulunabileceğini vurguladı.

Yılbaşı kutlamaları yasak fakat okulda çocukların eline silah verip İşidçi gibi giydirip ölüm katliam tarzı etkinlikler serbest !



18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya’da Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çocukların eline silah verip , işid… pic.twitter.com/Pc5efEMmT0 — SERKAN BEBEK (@serkanbebek61) December 24, 2024

"YILBAŞI YASAK KATLİAM TARZI ETKİNLİKLER SERBEST"

Serkan Bebek sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: