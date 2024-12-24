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Öğrencilere IŞİD kostümü ve oyuncak silah: Konya’da tepki çeken gösteri

Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler IŞİD militanı gibi giydirilip, ellerine oyuncak silahlar verilerek oyun sahnelendirildi.

Güncel
  • 24.12.2024 11:07
  • Giriş: 24.12.2024 11:07
  • Güncelleme: 24.12.2024 11:17
Kaynak: Haber Merkezi
Öğrencilere IŞİD kostümü ve oyuncak silah: Konya’da tepki çeken gösteri

Konya’da bulunan Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında öğrencilere oyuncak silahlar verilerek oyun sahnelendi.

Öğrenciler, IŞİD militanı gibi giydirilip, sahnede birbirlerine oyuncak silahlarla "ateş etmeleri" gösterildi.

Ayrıca müsamere yapılan sahnede Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bayrağının asılı olması da dikkat çekti.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) MYK üyesi Serkan Bebek, görüntülere tepki gösterdi.

Bebek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine olumsuz etkilerde bulunabileceğini vurguladı.

"YILBAŞI YASAK KATLİAM TARZI ETKİNLİKLER SERBEST"

Serkan Bebek sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşı kutlamaları yasak fakat okulda çocukların eline silah verip IŞİD’ci gibi giydirip ölüm katliam tarzı etkinlikler serbest! 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya’da Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çocukların eline silah verip, IŞİD militanı gibi giyindirip çocukların birbirine elindeki silahla ateş ettiği  bu skandal müsamere  ve  bu müsamere esnasında asılan Suriye bayrağı  hangi milli ve kültürel değere sığmaktadır?"

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