Öğrencilere kırtasiye desteği

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletmek için Yakın Kartlara 1000 TL kırtasiye desteğini yatırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleşen desteklerle birlikte öğrenciler, kırtasiye ihtiyaçlarını kolaylıkla temin edebilecekler.

Balıkesir’deki her çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Evlatlarımız bizim en kıymetlilerimiz. Onların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürmelerine katkı sunmak için kırtasiye desteği olarak 1000 lirayı ailelerinin Yakın Kartlarına yatırdık. Ailelerin bu süreçte omuzlarındaki yükü hafifletmek, çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak bizim her zaman önceliğimiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor, Balıkesir’deki hiçbir evladımızı yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.