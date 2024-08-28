Öğrencilere SMS'le burs tuzağı: Tanınmış vakıfların ismini kullanıyorlar

Üniversitelerin 9 Eylül'de açılacak olması ile öğrenciler bir yandan okul telaşına düşerken, bir yandan da bu telaşı fırsat bilen dolandırıcıların radarına girdi.

Taklit vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları öğrenciler adına bir elektronik ödeme kuruluşunda hesap açıyor. Bu hesaplardan da yasadışı kumar paraları transfer ediliyor.

Sabah'ın haberine göre; bazı öğrenciler kendilerine SMS yolu ile ulaşan, bazıları ise sosyal medya uygulamalarında karşılarına çıkan burs vaatlerine kanarken, bazıları da arama motorlarında yaptıkları aramalarda Google'a reklam parası verdikleri için en üst sıralarda listelenen dolandırıcıların ağına düştü.

Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi.

Bu internet siteleri ve taklit ettikleri vakıf isimleri şu şekilde:

"Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV), Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK), Meltem Vakfı (MELVAK), Gençlik Burs Vakfı (GENÇLİKBURSVAKFI), Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK), Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı, Yüce Kültür Vakfı, Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu ve bunların uzantısı olan internet siteleri."

ÖNCE HESAP AÇTIRIP, SONRA HESABI ELE GEÇİRİYORLAR

Sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine bir para aktarma ve ödeme kuruluşu olan Papara'dan hesap açtırdıkları öğrenildi.

KANDIRILAN ÖĞRENCİLER KONUŞTU

Dolandırıcıların tuzağına düşen öğrenciler fotoğraf ve soyadlarının paylaşılmaması koşuluyla konuşurken öğrencilerden Yağmur, "Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar.

Her ay 3970 TL para yardımı yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 110 TL atıp hesabı doğrulamak için 105 TL atmamı istediler. Gönderdim fakat sonra ailemle paylaştığımda kötü niyetli şahsiyetler tarafından kandırıldığımı anladım" dedi.

Aybüke ise, "Doğa ve Gelecek Vakfı adıyla benden ve benim daha önceden istenilen Papara hesabım olduğu için babamdan ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik no, aktif telefon numaramı, IBAN no, okuduğum üniversite bölümünü istediler. Ayrıca kendi numara ve mail adresleri üzerine açılmış bir hesaba kendi bilgilerimi girmemi istediler" diye konuştu.

Öğrencilerden Murat ise, "Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar, 2500 TL para yardımı yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 105 TL atıp hesabı doğrulamak için 100 TL atmamı istediler. Gönderdim fakat sonra karşıma çıkan şikayetlerden yanıltıcı olduklarını anladım" dedi.