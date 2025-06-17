Öğrencilere soruşturma saldırısı

Haber Merkezi

Ülkenin dört bir tarafında Saray rejimine karşı açığa çıkan itirazların öncüsü olan gençlik kesimleri, 19 Mart Saray darbesinin ardından siyasetin öznesi durumuna gelirken üniversitelerde açığa çıkarttıkları mücadele zeminleri ile rejimin politikalarına örgütlü bir şekilde reaksiyon gösteriyorlar. İktidar blokunun baskıcı politikaları karşısında da birlikte yükselttikleri mücadelelerle yanıt veren öğrenciler soruşturmalarla ve tutuklamalarla susturulmaya çalışılıyor.

Hacettepe, Ankara, Yıldız Teknik, Marmara, Anadolu ve Erciyes üniversitelerinde öğrencilere, "halay çekmek", "helva kavurmak", "afiş asmak", "çocuk işçiliğine hayır demek" gibi gerekçelerle disiplin soruşturmaları açıldı.

ANKA Haber Ajansı’nın derlediği bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi’nde öğrencilere açılan soruşturmaların gerekçeleri arasında 19 Mart süreciyle başlayan üniversitedeki eylemlere ve boykotlara katılmaları, 28 Nisan’da Hukuk Fakültesi’nde "Aile Yılı" kapsamında düzenlenmesi planlanan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu”na, “Aile değil, mücadele yılı” diyerek eylem yapmaları, sprey boya ile yere “Boykot” yazmaları, tutuklu öğrencilerden gelen mektupları okumaları yer aldı. Ayrıca 26 Mart’ta gazeteciler İrfan Değirmenci ve Birkan Bulut’un kampüse gelerek söyleşi düzenlemesi de soruşturma konularından biri olarak kayıtlara geçti.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 19 Mart’taki protestolara katıldıkları gerekçesiyle 20 öğrenciye üç ay sonra disiplin soruşturması açıldı. Öğrenciler, soruşturmaların zamanaşımı süresi dolmasına rağmen başlatıldığını ve ifade özgürlüklerinin hedef alındığını belirtti. Hakkında “afiş asmak” iddiasıyla soruşturma açılan bir öğrenci, sadece pankartın fotoğrafını çektiğini söyleyerek süreci, “demokratik hakların kriminalize edilmesi” olarak değerlendirdi.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi İbrahim Demiryürek hakkında, mart ve nisan aylarında katıldığı eylemler gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından 4 ayrı disiplin soruşturması açıldı.

ÇOCUKLARI SAVUNMAK SUÇ

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sarp Türkmen’e, kampüste düzenlenen basın açıklamalarına katıldığı ve “çocuk işçiliğine hayır” dediği gerekçesiyle rektörlük tarafından üç ayrı disiplin soruşturması açıldı.

Gezi eylemlerinin 12’nci yıl dönümünde Ali İsmail Korkmaz pankartı asan Marmara Üniversitesi öğrencisi Efe Kaymakçı ve arkadaşları hakkında, üniversite yönetimi tarafından "izinsiz pankart asmak" gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldı.

Öte yandan rektörlük kampüs dışında Konur Sokak’ta 25 Nisan’da “Gençlik ayakta geleceği için yürüyor” sloganıyla Adalet Bakanlığı’na yapılmak istenen yürüyüşe katıldıkları için bazı Hacettepeli öğrencilere soruşturma açtı. Öğrenciler, soruşturmaların keyfi olduğunu savunarak sürecin anayasal hakların kullanımını engellemeye yönelik bir sindirme çabası olduğunu ifade etti. Öğrencilerin yaptıkları eylemlerde “halay çekmeleri, helva kavurmaları, müzik eşliğinde dans etmeleri ve LGBTİ bayrağı açmaları” soruşturmalara konu oldu.

Ayrıca bazı öğrenciler hakkında eylemlere katılmadıkları halde soruşturma açıldığı öne sürüldü. Öğrenciler, soruşturmaların içeriğinin niteliğini ve Kurban Bayramı’nın hemen sonrasında final döneminde açılmasını eleştirdi.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü de 22 Mart’ta Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki eyleme katılan 10 öğrenciye soruşturma başlattı.

Hakkında rektörlük tarafından soruşturma açılan Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Onur Gazi Barut, "Bizler, sıra arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz ve dayanışma göstermeye devam edeceğiz. Geleceksizliğe sıkışıp kalmak istemiyoruz, buradan çıkış arıyoruz. Bu çıkışı da sıra arkadaşlarımızla örebileceğimiz kanaatindeyiz" dedi.

Anadolu Üniversitesi’nde okuyan ve hakkında rektörlük tarafından 4 soruşturma açılan Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi İbrahim Demiryürek, “Biz gençler bu yıldırma politikalarının cüretimizden, haklılığımızdan, meşruluğumuzdan bir şey kaybettirmediğinin bilinciyle bir sonraki 19 Mart’a daha hazırlıklı olmanın yollarını arayacağız. Soruşturmalara karşı da cevabımızı en gür sesle yeniden kolkola girerek vereceğiz” diye konuştu.