Öğrencilere tacizden açığa alınmıştı: Yeniden derslere girmeye başlayan öğretmene öğrencilerden tepki

Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi'nde öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığı ve bir öğrencilere tacizde bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan Erdinç Çakıroğlu isimli öğretmenin yeniden derslere girdiğini öğrenen öğrenciler okulda olaya tepki gösterdi.

Öğrenciler, “Okulumuzda tacizci istemiyoruz” sloganıyla okul bahçesinde ve çevresinde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.Nisan ayında açığa alındığı açıklanan Çakıroğlu’nun, resmi öğretmen kadrosunda yer almamasına rağmen Halil Bekmezci Anadolu Lisesi’nde derslere girdiği öğrenildi. Öğrencilerin tepkisinin ardından durum yeniden gündeme gelirken, öğretmenin varlığı öğrenciler arasında büyük rahatsızlık yarattı.

KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ YARATMIŞTI

Erdinç Çakıroğlu, 18 Nisan 2025’te Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi’nde de gündeme gelmişti. O dönem eyleme katılan bir öğrenciyi darp ettiği ortaya çıkmış, darp raporu alan öğrenci kamuoyuna yansımıştı. Tepkilerin ardından Çakıroğlu açığa alınmıştı.Ancak Çakıroğlu hakkında yalnızca darp değil, sosyal medya paylaşımları da tepki çekmişti. Öğrencilerine yönelik cinsiyetçi ve taciz içerikli ifadeler kullandığı X gönderileri ortaya çıkmış, kamuoyunda tepki yaratmıştı.

EBA'DA VAR, SİTEDE YOK

Evrensel'den Ömer Faruk Adıgüzel'in haberine göre, bugün bir öğrencinin ulaştırdığı EBA ekran görüntüsünde, Çakıroğlu’nun yeniden öğretmen olarak atandığı iddia edildi. Ancak okulun resmi internet sitesinde öğretmen kadrosu arasında yer almayan Çakıroğlu’nun, paylaşımdan sadece bir gün sonra resmi web sitesine eklendiği ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Öğrenciler, bugün gerçekleştirdikleri eylemle hem okul yönetimini hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı. “Eğitim alanlarımızda tacizci istemiyoruz” diyen öğrenciler, okullarında güvenli bir eğitim ortamı sağlanmasını talep ediyorlar.