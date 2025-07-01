Öğrencilere tekbir eğitimi!

Ülkede okullarda artan dinsel eğitim son günlerde kamuoyunun gündemine yerleşen gerici vakıf ve derneklerin düzenlediği yaz okullarıyla bir kez daha belirginleşti.

Leman Dergisi'ne yönelik dün gerçekleştirilen "yaşasın şeriat" sloganları altında "bu binayı yakacağız" söylemleri 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın yıldönümünde laikliği hedef alan bir provokasyon olarak ortaya çıktı. Yaz okullarında öğrencilere verilen dini eğitim de dindar kindar nesil yeştiştirme girişiminin hız kazandığını ortaya koydu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tüm kamu kaynakları seferber edildi. TÜGVA bu yıl ülke genelinde düzenleyeceği “yaz okulu” projesi kapsamında 300 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflerken vakfa, proje için Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı devlet okulları tahsis edilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Ordu'da TÜGVA yaz okulları adı altında, yaşları 7-10 arasında olan çocuklara tekbir getirttikleri görüldü. Ordu TÜGVA temsilcisi ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Burak Yaşar, çocuklara tekbir getirtmeyi öğretti.

"LAİKLİĞE SALDIRI"

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, BirGün'e yaptığı açıklamada "Sistemli bir biçimde okullarda tektipleştirme uygulamaları, AKP hükümeti ve bürokrasisi tarafından dayatılmakta; tarikat-cemaat ve 'mahalle baskısı' sonucunda laik eğitim yapısı ortadan kaldırılmak istenmektedir. Eğitim-öğretim dönemi sona ermiş olsa da yaz okullarıyla gerici eğitim yıl boyunca süreklilik haline getirilmek istenmektedir. Kamu okullarında yaz okulu adı altında eğitim veren kişilerin çocuklara neler anlattıkları ve çocukların burada neler yaşadığı ise adeta bir kara kutu. Denetleme mekanizması bulunmamaktadır. Uzun süredir ÇEDES, yaz okulları ve Ülkü Ocakları ile yapılan protokollerde yaşanan birçok skandalı, TÖBSEN olarak kamuoyuna taşımış olsak da bir tane bile görevden alma, adli ya da idari soruşturma başlatılmamıştır. Bu durum, denetim olmaksızın çocuklara her şeyin kontrolsüz bir şekilde anlatılabileceği ve çocukların ideolojik olarak manipüle edilebileceği anlamına gelmekte; bu kursların neden ortaya çıktığını net bir şekilde ortaya koymaktadır" diyerek eğitimde yaşanan sorunları dile getirdi.