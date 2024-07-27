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Öğrencilere ve hastalara ücretsiz ulaşım başlıyor

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hizmete başlayacak elektrikli otobüslerin öğrencileri üniversiteye yurttaşları hastaneye ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

BirGün Ege
  • 27.07.2024 14:08
  • Giriş: 27.07.2024 14:08
  • Güncelleme: 27.07.2024 14:09
Kaynak: BİRGÜN EGE
Öğrencilere ve hastalara ücretsiz ulaşım başlıyor
Fotoğraf: BirGün

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, önümüzdeki haftalarda hizmete girecek olan beş adet yüzde 100 elektrikli otobüsün test sürüşünü gerçekleştirdi. Yalım hastane istikametine gidecek yurttaşların ve üniversiteye gidecek öğrencilerin ücretsiz bir şekilde yolculuk yapabileceğini ifade etti.

Önümüzdeki haftalarda hizmete girecek bu otobüslerle şehrimizde sürdürülebilir ve çevre dostu bir ulaşım sistemi kurmayı hedeflediklerini belirten Yalım, “Yalım, “Araçlarımızı test ettik, kendim şahsen de kullandım. Araçlarımız son derece harika ve iç dizaynıyla mükemmel durumda. 41 kişinin aynı anda oturabileceği, ayaktaki vatandaşlarımızla birlikte 180 kişinin binebileceği konforlu ve güvenli araçlarımız yakında yollarda olacak” dedi.

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