Öğrencilere ve velilere ara tatil önerileri

Türkiye’de milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Kasım’da ara tatile girdi. 17 Kasım’da eğitim-öğretim yeniden başlayacak. Eğitimciler ara tatilde çocukların okuldan uzaklaşmasını önerirken veliler ve öğrenciler için ara tatilde yapılacak pek çok seçenek bulunuyor.

İstanbul’da kalanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Kasım ara tatilini çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli hale getiriyor. 5. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, yüzlerce farklı etkinliği İstanbul'un dört bir yanındaki kültür merkezlerine yayarken, İstanbul Kitapçısı Miniatürk Şubesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi de özel atölye ve gösterilerle çocukları ağırlayacak. 18 yaş altı T.C. vatandaşları Miniatürk’ü ücretsiz ziyaret edebilecek. Sanattan bilime, yaratıcı dramadan hak bilincine kadar uzanan bu geniş yelpazedeki ücretsiz etkinlikler, çocukların tatilini nitelikli bir öğrenme ve eğlence deneyimine dönüştürecek.

VİZYONDAKİ FİLMLER

Ayrıca İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Nevşehir, Samsun ve daha birçok şehirde sahnelenecek çocuk tiyatroları, dans gösterileri ve sinema filmleri bulunuyor.

“Canavarcıklar”, “Kral Şakir: Dünyalar Karıştı”, “Pırıl: Saklı Robotlar” ve “Evcil Hayvanlar Yolda”nın yanı sıra “Buz Devri 2: Erime Başlıyor” da yeniden sinemalarda gösterimde. Tüm bu filmler çocuklar için iyi bir deneyim sunabilir.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) de ara tatilde minik sanatseverleri eğitici atölyeler ve etkinliklerle buluşturacak. AKM Çocuk Sanat Merkezi, çocukların gelişimine katkıda bulunacak ve aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Minik kalplerin hayal gücüyle başlayan "Hazine Masal" adlı gösteri 9 Kasım'da Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, 10 Kasım'da AKM Türk Telekom Opera Salonu fuayesinde özel bir konser verecek.

TATİL SEÇENEKLERİ

Bunun yanında tatili bir seçenek olarak gören ve şehirden uzaklaşmak isteyenler için de ara tatil döneminde yapılacak çok şey var.

Sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Sapanca, doğayla iç içe konumu, göl manzarası ve yürüyüş alanlarıyla ailelerin sakin bir tatil arayışına yanıt veriyor. Çocuklar bisiklet yollarında ve göl çevresindeki oyun alanlarında vakit geçirirken aileler doğanın içinde dinlenebiliyor.

Peribacaları, yer altı şehirleri ve balonlarıyla Kapadokya, çocukların hayal gücünü besleyen bir atmosfer sunuyor. Avanos'taki çömlek yapım atölyeleri, at çiftliği gezileri ve sabah balon kalkışlarını izlemek bölgede öne çıkan deneyimler arasında yer alıyor.

Her mevsim güneşli havası, sahil yürüyüşleri ve çocukların ilgisini çeken akvaryum ile teleferik deneyimleriyle Alanya, ara tatilde sıcak bir kaçamak yapmak isteyenlerin tercihi oluyor.

Pamukkale travertenleri, çocuklara doğanın bir harikasını yerinde görme olanağı sunuyor. Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda geziler ve termal sularda dinlenme molalarıyla bölge, hem eğitici hem de eğlenceli bir rota oluşturuyor.

Yeşilin merkezinde yer alan Bolu, sonbahar ve kış tatilinde doğayla bağ kurmak isteyen aileler için öneriliyor. Abant ve Gölcük çevresindeki göl gezileri ve orman yürüyüşleriyle şehirden uzaklaşmak ve doğada vakit geçirmek mümkün oluyor.

KİTAP OKUMA ÖNERİLERİ

Çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen veliler için de ara tatil bir seçenek. Bu listedeki kitaplar çocuklar için faydalı olabilir.

Kitaplardan Korkan Çocuk – Susanna Tamaro

“Yüreğinin Götürdüğü Yere Git” kitabıyla tanınan Susanna Tamaro’nun muhteşem bir çocuk eseri. Anne ve babası tarafından sürekli kitap okumaya zorlanan, doğum gününde çok istediği spor ayakkabılar yerine hep kitap hediye edilen Leopoldo´nun öyküsü.

Karne Oyunu – Andrew Clements

İlköğretimde başarı kavramı ve üstün yetenekli çocuklar üzerine düşündüren çok ödüllü bir roman!

Küçük Prens-Antoine de Saint-Exupery

Her yaş grubundan bireylerin okuması gereken muhteşem bir eser.

Montsuzlar-Ömer Açık

Alfabetik sıralamayı sorgulayan roman, sürprizli kurgusuyla dikkati çekiyor. 10 yaş üzeri her öğrenci, öğretmen (bilhassa okul idarecileri) ve ebeveynlerin bir yandan keyifle bir yandan da bol bol düşünerek okuyabileceği bir kitap .

Meraklı Bahçe- Peter Brown

Sevin Okyay çevirisi ile Hep Kitap’tan 2021 yılında çıkan Meraklı Bahçe, küçücük bir yeşilliğin ilgi gördüğünde nasıl büyüyüp kocaman bir bahçeye dönüştüğünü anlatıyor. Özellikle okumaya yeni başlayan çocuklar için iyi bir ilk kitap olacak nitelikte.

Uçan Sınıf - Erich Kastner

Pek çok çocuk kitabı Türkçeye çevrilmiş Almanya’nın ünlü yazarlarından Erich Kastner’in kaleminden Uçan Sınıf, ilkokulun son basamağındaki çocuklarımıza verilebilecek en eğlenceli ödüllerden biri.

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi - Luis Sepulveda

Saadet Özen çevirisi ile 2021 yılında Can Yayınlarından çıkan kitap her evin kütüphanesinde olmalı denilen cinsten bir arkadaşlık ve azim hikâyesi. Çocuğunuz okuduktan sonra belki siz de göz atmak isteyebilirsiniz. Hatta sonra da kitap üzerine sohbet edersiniz. Buyurun size sözlü ara tatil aktivitesi.