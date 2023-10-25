Öğrencilere vergisiz telefon şartları nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlayacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde gençlere vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar vaadini 9.500 TL altındaki akıllı telefonlara 5.500 tl destek verileceği şeklinde açıklamasının ardından öğrencilere vergisiz telefon şartları nedir sorusunun yanı sıra öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlayacak sorusu da gündemde. Vergisiz telefon satışı ile ilgili Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmasının ardından konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon şartları nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

A- A A+

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlayacak? | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan geçtiğimiz seçim döneminde üniversiteli öğrencilere dönük akıllı telefon ve bilgisayar alışverişlerinde bir seferliğe mahsus vergi alınmayacağına yönelik vaadine dair detaylar belli oluyor. Seçimlerden aylar sonra konuyla ilgili öğrencilere 9.500 liranın altındaki akıllı cep telefonları için 5.500 TL destekte bulunulacağını duyurmasıyla vaadini tam olarak yerine getirmeyen Erdoğan'ın açıklaması sonrasında konuyla ilgili karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre öğrencilere vergisiz telefon şartları nedir sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon şartları nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlayacak? İşte detaylar... Öğrencilere vergisiz telefon şartları nedir? Öğrencilere dönük vergisiz telefon satışına dair şartların yer aldığı karar Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kara göre öğrencilere vergisiz telefon şartları: Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.

Bu destek, nihai satış 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve cihatları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarda kullanılır.

İkinci el cihaz satın aımları bu destek kapsamı dışındadır.

Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL'dir.

Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destel, ilgili öğrenci adına kayırtlı bir hatla kullanılır

Edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır.

Bu kararda yer alan şarların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri allınır.

Bu karar kapsamında verilen destekler GSB bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır. 9.500 TL altı telefonlar: 9.500 lira altı Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo telefon modelleri Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.