Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması “usul ve esaslar” yayımlanmadığı için başlayamadı

İktidar seçim öncesi gençlere vaat ettiği vergisiz telefon satışının 1 Kasım’da başlatıldığını duyurdu. Ancak usul ve esaslar halen yayımlanmadığı için teknoloji mağazaları satışa başlayamadı. Uzmanlar, vergi iadesinin uzun süreceğini belirtiyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden olan “Gençlere vergisiz telefon” uygulaması 1 Kasım itibarıyla başladı.

Erdoğan, 26 yaşını doldurmamış bir öğrencinin 9 bin 500 TL’lik bir telefonu veya bilgisayarı bu uygulama ile 5 bin TL’ye alabileceğini söylemişti. Ancak usul ve esaslar halen yayımlanmadığı için teknoloji mağazaları satışa başlayamadı. Çünkü uygulamaya göre gençler, telefonu veya bilgisayarı normal satış fiyatından satın alıp daha sonra vergi iadesi başvurusu yapacak. Bu iade sürecinin nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ile Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışmasıyla belirlenip açıklanacak. Mali müşavirler normal şartlarda vergi iadelerinin aylar sürdüğünü belirterek “Teknoloji çağındayız. Gençlere bayiden vergisiz telefon satılabilirdi” dedi.

Uygulamayı değerlendiren Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Sekreteri Yahya Arıkan, “Normal şartlarda iade süreci en az birkaç ay sürer. Ben bu uygulamada da ertesi gün bir iade yapılacağını düşünmüyorum. Başvurular büyük ihtimalle internetten yapılır aksi takdirde vergi daireleri bu yükü karşılayamaz zaten” dedi.

"EN AZ 1-2 AY SÜRER"



“Teknoloji çağında böyle bir uygulamaya gerek yoktu” diyen yeminli mali müşavir Bülent Ak ise, “Gençler direkt vergisiz fiyatıyla satın alabilirlerdi. Vergi iadesi en az 1-2 ay sürecektir. Bu alınan ürün bozuk çıkabilir, ürün de iade edilmek istenebilir. Nasıl bir çözüm bulunacak göreceğiz” diye konuştu.

Tüketicinin yaşayacağı enflasyon kaybına dikkat çeken Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise şunları söyledi:

“Kamuoyunu yanıltan bilgiler veriyorlar. Gençlere 5 bin TL indirim dediler, gençlerimiz para biriktirip mağazalara gidince eli boş dönecek. Milyonlarca insan vergi iadesi için başvuracağına devlet direkt satıcılarla muhatap olsaydı daha kolay olmaz mıydı herkes için? Ayrıca iadenin iki ay sonra yapıldığını düşünün. İki ay sonra cebinize girecek 5 bin liranın enflasyon karşısındaki kaybını düşünün. Bu durum acilen düzeltilmeli.”

MAĞAZALARDAN CEVAP: ŞU AN UYGULAMA YOK

Düzenlemenin karmaşası uygulamanın hayata geçmesini de zorlaştırdı. Uygulamaya ilişkin esasların belirli olmaması nedeniyle mağazalar satışa ilişkin bilgi veremedi. Uygulamanın ilk gününde İstanbul Şişli’de AVM’de hem teknoloji marketleri hem de telefon ve bilgisayar markalarının kendi mağazalarında çalışanlardan alınan ortak cevap “Bize herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Şu an uygulama yok” oldu. Uygulamanın hayata geçtiği ikinci günde de cevap değişmedi.