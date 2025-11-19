"Öğrencilere verilen ceza tarafsızlık ilkesine aykırı"

Ada Sude ATAK

Eğitim Sen 7 No’lu şube, İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini indirdiği gerekçesiyle disipline sevk edilen 6 öğrenci için bir araya gelerek açıklama yaptı. Eğitim Sen’in yanı sıra eyleme Küçükçekmece Halk Meclisi, Eğit-Der İstanbul Şubesi ve Tüm Emekliler Sendikası da destek verdi.

PORTRE İÇİN BİR DÜZENLEME YOK

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendikalar ve halk meclisi, öğrencilere yaşatılan duruma tepki gösterdi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen 7 No’lu Şube Başkanı Sinan Gül, “Türk Bayrağı Kanunu ve Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Cumhurbaşkanı da dâhil herhangi bir kişinin portresinin asılmasına yönelik düzenleme, Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî bir genelgesi bulunmamaktadır. Yine bu uygulama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘tarafsızlık’ ilkesine, Anayasa’nın eşitlik, tarafsızlık ve kamu hizmetinin bütünlüğü ilkelerine aykırıdır” dedi.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER

Eylemde “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Bilimsel, laik eğitim istiyoruz” sloganları atılırken Gül konuşmasına şöyle devam etti:

“Aralarında Eğitim Sen ve Eğitim İş 'in de dâhil olduğu çeşitli sendikalar ve demokratik kurumlar bu konuda 29 Ekim öncesi uyarı açıklamaları yapmıştı. Ancak Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi idaresi bu uyarıları dikkate almamış, 29 Ekim günü sorunu çözmek yerine emniyete bildirerek gerilimin büyümesine sebep olmuştu. Bunun üzerine Eğitim İş ve Eğitim Sen okul önünde öğrencilerin haklarını savunmak adına basın açıklaması yapmıştı. Gelinen noktada okulda öğrenciler üzerinde baskının devam ettiğini, öğrencilerin disiplin süreci ile karşı karşıya bırakıldığını, öğrencilerin okuldan ayrılmalarına varacak kadar okulda eğitim görmelerinin zorlaştığını izliyoruz. Yaşanan ve devam eden bu süreç öğrencilerimizin akademik eğitim almalarını, zihinsel, fiziksel, psikolojik gelişimleri ve dengelerini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Sınav dönemi olması öğrencilerin mağduriyetini daha da artırmıştır. Okul müdürü ise krizi çözme yanlısı bir tavır sergilememeye devam etmektedir.”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi müdürünün öğrencilerimize yönelik disiplin, baskı, ötekileştirici uygulamalarını kabul etmediklerini söyleyen açıklamada Gül, “Çocuklarımızın huzurlu, bilimsel, laik eğitim aldığı bir ortamın sağlanmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hakkını engellemeye çalışan, okul iklimini ve mahallenin huzurunu bozan adımlar atan okul müdürünün ya derhal güven tazeleyici adımlar atmasını ya da görevden alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

ÖTEKİLEŞTİREN UYGULAMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Öte yandan BirGün’e konuşan şube başkanı Sinan Gül, öğrencilerin her geçen gün baskılandığı ve ötekileştirildiği uygulamalarla karşı karşıya gelindiğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Temel olarak bizim bakış açımız; öğrencilerin söz sahibi olduğu, kendini ifade edebildiği, gördükleri bir hukuksuzluk varsa buna karşı geldiklerinde burada verilen yanıt aslında onların demokratik anlamda doğru bir yolda olduklarına dair bir açıklama ve destek olmalıydı. Ama maalesef dönemimizde bunun aksine onları baskılayan, öteleyen hatta bazen ötekileştiren uygulamalarla karşı karşıya geliyoruz. Hacı Bektaş’taki örnek de böyle bir örnek. Ve bu örnek üzerinden bu mesajı veriyoruz, okullar demokratik ortamlardır ve okullar aynı zamanda bulunduğu mahallenin kültürünün bir parçasıdır.”

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Basın açıklamasının bitmesiyle sözü alan Küçükçekmece Halk Meclisi’nden Enis Çiçek ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Gerek okul müdürü gerekse ilçe milli eğitim müdürü bu konu üzerinde çocuklarımıza, velilerimize herhangi bir baskı uygulamaya kalkarsa fiziki veya telefonla neyle olursa olsun biz bu işin takipçisiyiz ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız.”

NE OLMUŞTU?

29 Ekim günü Küçükçekmece Hacı Bektaş Veli Lisesi’nde binaya asılan Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da posterinin asılması öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini indirdiği gerekçesiyle 6 öğrenci hakkında disiplin cezasıyla okuldan uzaklaştırma kararı verilmişti. Öte yandan okul müdürünün olay günü polisi arayarak şikâyette bulunduğu iddia edilmişti.