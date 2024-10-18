Öğrencilere yönelik şiddet kabul edilemez

Haber Merkezi

İstanbul Sarıyer'de bulunan Koç Üniversitesi’nde 15 Ekim’de kadın cinayetlerini protesto eden kadın öğrenciler, ırkçı bir grubun saldırısına uğramıştı. Koç Üniversitesi Öğretim üyeleri, konuya dair yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Öğrencilere yapılan saldırının kınandığı açıklamada, “Kampüsümüzde gerçekleştirilen şiddet içeren saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. En temel demokratik haklarını kullanan bu öğrencilere karşı uygulanan şiddeti kesinlikle kabul edilemez buluyoruz” denildi.