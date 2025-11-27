Öğrencilere yurt yerine, yandaş vakfa peşkeş: DHMİ’nin aldığı arazi TÜRGEV’e gitti

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) başka bir devlet kurumundan para ödeyerek satın aldığı ve Konya yoluna cepheli konumdaki arazinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına yurt yapılması için bedelsiz devredildiğini; bu alanın daha sonra TÜRGEV’e tahsis edildiğini açıkladı.

İlgezdi, “Devlet yurt sıkıntısı çeken öğrenciler için kullanılması gereken bu arazi yandaş vakfa peşkeş çekildi” dedi.

Evrensel'ded yer alan habere göre, İlgezdi, DHMİ başka bir kurumdan para ile aldığı kupon arazinin TÜRGEV’e devri ile ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu.

DHMİ’den gelen yanıtta, “01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan imar planı değişikliği ilanı kapsamında, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığınca “Cami” ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca anılan taşınmazın “Bir Kısmının Öğrenci Yurdu Ve Sosyal Tesis” yapılması için mülkiyetinin devri talep edilmesi neticesinde; Eski 7363 ada, 17 nolu parselde kayıtlı 14.002 m2 yüzölçümlü taşınmaz, (ifrazen 7363 ada, 21 ve 22 parseller) yapılan imar düzenlemesi çerçevesinde 11.10.2011 tarihli ve 2011/2349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Maliye Hazinesi adına devri yapılmıştır” denerek devrin Gençlik ve Spor Bakanlığına yapıldığı ortaya çıktı.

''NE TARİH, NE GEÇMİŞ, NE DE GELECEK SİZİ AFFEDECEK''

İlgezdi, yurt sıkıntısı nedeniyle okullarını bırakmak zorunda olan on binlerce öğrenci olduğunu hatırlatarak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt için kendisine tahsis edilen alan devlet yurdu yapmak yerine yandaş TÜRGEV’e veriliyor. TÜRGEV Konya yolunun dibindeki kupon arazide yaptığı yurt ile Gazi, Ankara, Hacı Bayram üniversiteleri başta olmak üzere çok büyük bir öğrenci potansiyeline yürüme mesafesinde bir yurda ve yurdun altında da bir sürü cafe, yemek alalına kavuşuyor. İktidar, kendine yandaş nesil yetiştirme projesi nedeniyle kamu kaynaklarını ihtiyacı olan öğrencilere devlet yurdu yapmak yerine, yandaş vakfa peşkeş çekiyor” açıklamasını yaptı.

İlgezdi, maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteyi kazanan ama yurt çıkmadığı için kayıt yaptıramayan, kayıt donduran ya da okulu bırakan öğrencilerin vebalinin Gençlik ve Spor Bakanlığında olduğunu ifade ederek, “Gencecik, pırıl pırıl beyinlerin hayallerini çalıyorsunuz. Onların gelecekleri ile birlikte o gençlerin ülkemize sunacakları katkıyı da engelliyorsunuz. Ne tarih, ne geçmiş, ne de gelecek sizi affedecek” dedi.