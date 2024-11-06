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Öğrencileri gasp eden 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de gasp ve yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Güncel
  • 06.11.2024 19:02
  • Giriş: 06.11.2024 19:02
  • Güncelleme: 06.11.2024 19:05
Kaynak: AA
Öğrencileri gasp eden 4 şüpheli tutuklandı
AA

Denizli’de önlerini kestikleri üç öğrenciyi tehdit ve kesici aletle gasp ettikleri iddia edilen 4 çocuk şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da yaşanan 2 ayrı gasp ve yağma olayına ilişkin çalışma yaptı.

Yürütülen çalışmada, 3 öğrenciyi bıçak göstererek tehdit edip olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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