Öğrencileri gasp eden 4 şüpheli tutuklandı

Denizli’de önlerini kestikleri üç öğrenciyi tehdit ve kesici aletle gasp ettikleri iddia edilen 4 çocuk şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da yaşanan 2 ayrı gasp ve yağma olayına ilişkin çalışma yaptı.

Yürütülen çalışmada, 3 öğrenciyi bıçak göstererek tehdit edip olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.