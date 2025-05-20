Öğrencileri istismardan tutuklandı

Haber Merkezi

İstanbul’da özel bir kursta Türkçe öğretmeni ve müdür olarak görev yapan Yektacan Ç.’nin, 2016 yılından 2024 yılına kadar, 15 öğrencisini istismara maruz bıraktığı belirtildi. Ekol TV'nin haberine göre, Ç.U isimli çocuk, okulda müdür olarak görev yapan Yektacan Ç. ile iletişim kurmaya başladı ve çocukla müdürün ilişkisi öğretmenlerin dikkatini çekti.

Mağdur çocuğun ailesi de durumdan şüphelenirken çocuklarının telefonunu inceleyen aile durumu öğrendi. Yektacan Ç. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Okul müdürünün telefonu incelendiğinde, okulda öğrenim gören ya da mezun olan onlarca öğrencisiyle müstehcen yazışmaları belirlendi.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Yektacan Ç. 14 Mart 2024 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkındaki soruşturma tamamlanan Yektacan Ç., hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, ‘Zincirleme şekilde çocuğun eğitici ve öğretici kişi tarafından nitelikli cinsel istismarı’ suçunu işlediği belirtilirken yaklaşık 300 yıla kadar hapsi istendi.