Öğrencileri mezuniyet törenine almayan okulla ilgili yeni iddia

Kız öğrencilerin kıyafetleri yüzünden mezuniyet törenine alınmadığı Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde yeni iddialar ortaya atıldı. Öğretmenlerin gerici vakıfların etkinliklerine katılım sağlanması için bir WhatsApp grubu kurduğu, öğrencilere bu tür etkinliklere katılım sağlamaları durumunda sözlülerine ek puan verileceğini söyledikleri iddia edildi.

Kocaeli' de bulunan Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesi’nde bazı kız öğrencilerin "kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri" gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamasına yönelik tepkiler devam ederken, okulla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre; okuldaki bazı öğretmenlerin, öğrencilerin TÜGVA ve İHH gibi vakıfların etkinliklerine katılım sağlaması için bir WhatsApp grubu oluşturdukları ileri sürüldü.

Öğretmenlerin, öğrencilere bu tür etkinliklere katılım sağlamaları durumunda sözlülerine ek puan verileceğini söyledikleri iddia edildi.

Konuya ilişkin konuşan Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Savaş Karabulut, “Anayasa değişikliği ile yeni rejiminin inşa sürecine hız veren AKP iktidarına ve onun Milli Eğitim Bakanı’na laiklik maddesinin anayasada yer aldığını hatırlatıyor, antilaik bu davranışlara karşı Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz” dedi.