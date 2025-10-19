Öğrencileri servise mahkûm ettiler

İktidarın eğitim politikası nedeniyle milyonlarca öğrenci taşımalı eğitime mahkûm oldu.

Çok sayıda köy okulunun kapısına kilit vurulurken kentlerde, “Depreme dayanıksızlık” başta olmak üzere, çeşitli nedenlerle yıkılan okulların yerlerine yeni okul inşa edilemedi. Yaşadığı yerde okul olmadığı için eğitime erişim imkânı olmayan öğrenciler, servislerle okullara taşınmak zorunda kaldı.

2024-2025 eğitim öğretim dönemine yönelik örgün eğitim istatistikleri ile ortaya konulan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı ise iktidarın, “Köy okulları açılacak” vaadinin henüz beklenilen ölçüde hayata geçirilemediğini ortaya koydu. Resmi verilere göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 744 bin 625 olan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 850 bine dayandı.

SAYI YÜKSELDİ

2021-2022 eğitim öğretim döneminde 677 bin 139 olan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 744 bin 625’e yükseldi. Kentlerdeki okul sayısının yetersizliği ve kırsalda kapanan okullar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin sayısı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ise 846 bin 168’e fırladı. Taşımalı eğitim kapsamındaki 846 bin 168 öğrencinin 564 bin 651’inin ilk ve ortaokul, 281 bin 517’sinin ise lise öğrencisi olduğu belirtildi.

***

EŞİTSİZLİĞİN VERİSİ

Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin kentlere göre dağılımı da dikkati çekti. İlk ve ortaokul kademesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin sayısının Doğu’daki kentlerde en yüksek sayıya ulaştığı görüldü.

Türkiye’de bölgeler arasındaki eşitsizliği ortaya koyan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bazı kentlere göre dağılımı ise örgün eğitim istatistiklerine şöyle yansıdı: