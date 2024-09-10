Öğrencileri sokağa attılar

İlayda SORKU

Ülkenin dört bir yanında üniversite öğrencilerinin barınma krizi büyüyor. Ege Üniversitesi’nde de durum farklı değil.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin barındığı Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan Öğrenci Köyü’nde geçtiğimiz aylarda aidatlara yapılan yüzde 300 zam öğrencileri çaresiz bıraktı. 2023-2024 öğretim yılında iki kişilik oda aidatı aylık kişi başı 1480 lira ve üç kişilik oda aidatı ise 1250 lira iken; 2024-2025 öğretim döneminde iki kişilik oda aidatının aylık kişi başı 6 bin liraya ve üç kişilik oda aidatının ise 5 bin liraya çıkarıldığı açıklanmıştı.

Öğrencilerin ve ailelerinin bütçelerini aşan bir yük haline gelen zamlar, ciddi bir barınma krizini de beraberinde getirdi. Birçok öğrenci, yapılan zamla beraber Öğrenci Köyü’nden kaydını sildirmek zorunda kaldı. Kayıt sildiren öğrenciler ne ev bulabiliyor ne de özel yurt fiyatlarını karşılayabiliyor.

Zamların ardından Öğrenci Köyü’nden kaydını sildirmek zorunda kalan Moda ve Tasarım Bölümü öğrencisi Esranur Dereli, “KYK yurduna başvurdum. Şu an yedeklerdeyim ve çıkmasını bekliyorum” dedi. İzmir’e üniversite için geldiğini belirten Dereli, “Ailem başka şehirde yaşıyor. Eğer KYK yurdunun çıkmaması gibi bir durum olursa okul kaydımı dondurmayı düşünüyorum. Mecburum, çünkü evi ya da özel yurdu karşılayacak durumum yok” diye konuştu.

İngilizce Tercümanlık Bölümü öğrencisi Ayşe Nur Yigen ise, bir hafta içerisinde kayıt ücretiyle beraber 10 bin TL yurt ücreti ödemesinin imkânı olmadığı için kaydını yenileyemediğini ifade etti. Özel yurtlar çok pahalı olduğu için tek çaresinin eve çıkmak olduğunu dile getiren Yigen, “2 hafta içinde hemen ev bulmam gerekti. Öğrenci Köyü’nde kalırken maddi sıkıntım olmuyordu ama bu yıl eve çıkmak zorunda kaldım ve artık çalışmak zorundayım” dedi.

KAYIT DONDURUYORLAR

Öğrenci Köyü’nde kalan Gazetecilik Bölümü öğrencisi Meliha Zoroğlu ise öğrencilere reva görülen KYK bursunun 2 bin TL olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Zamlar bizi bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı. Ailelerimiz bizi okutmak için çok emek veriyorlar. Ben normalde Samsun’da yaşıyorum, 16 saatlik yol. Bir sene daha Öğrenci Köyü’nde kalmayı annemleri zar zor ikna ederek başardım. KYK yurtlarında odalar 6 kişilik. Öğrenci Köyü’nde insan sayısının az olması beni bir sene daha kalmaya itti, ailem de zorlanarak ödedi. Benim bir tek annem çalışıyor, aldığım burs da hiçbir şeye yetmiyor. Öğrenci olarak hayatta kalmak inanılmaz zor. Bir umutla düzelir diye duyurmadığımız yer kalmadı, Rektör’e defalarca mesaj attık ancak geri dönüş alamadık. Arkadaşlarımız üniversiteyi masraftan dolayı bırakıyorlar.”

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KYK BURSU KARIN DOYURMUYOR

Öte yandan bir zam da yemekhane ücretlerine uygulandı. Üniversite tarafından, 9 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yemek ücretlerine yüzde 100 zam yapıldığı duyuruldu. Aynı gün içerisinde 15 TL olan ilk öğün 30 TL’ye, 30 TL olan ikinci ve üçüncü öğün ise 60 TL’ye yükseldi. Burslara yapılmayan zamların diğer her alanda uygulandığını dile getiren öğrenciler, 2 bin TL KYK bursu ile iki öğün yemek yemeleri halinde 22 gün, üç öğün yemek yemeleri halinde ancak 13 gün yemek alabiliyor. Dolayısıyla öğrenciler, KYK bursunu sadece yemek ücretlerine verseler dahi bir ay boyunca yemekhaneden yemek yiyemiyor.