Öğrencilerin enflasyon beklentisi zirvede

Türkiye'de hanehalklarının enflasyona ilişkin beklentileri nisan ayında yeniden yükselişe geçti. Özellikle öğrencilerin enflasyona yönelik tahminleri dikkat çekici oranda arttı. Ortalama enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,5 puanlık artışla yüzde 61,2’ye yükselirken, katılımcıların önemli bir bölümü gelecek yıl enflasyonun yüzde 41-60 aralığında seyredeceğini öngörüyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ ÖĞRENCİLERDE

BETAM araştırmasına göre, Nisan 2025 döneminde yapılan anket sonuçları, öğrencilerin enflasyon beklentisinin bir önceki aya göre 12,7 puan artarak yüzde 71,4 seviyesine çıktığını ortaya koydu. Bu oran, tüm gruplar arasında en yüksek beklenti olarak öne çıkıyor. Araştırma, günlük çalışanlar ve özel sektör çalışanlarında da yükseliş olduğunu, ancak en büyük artışın açık ara öğrencilerde yaşandığını vurguluyor.

KADINLAR DAHA KÖTÜMSER

Araştırmada ayrıca kadınların enflasyona dair beklentilerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlendi. Kadınların ortalama enflasyon beklentisi yüzde 64 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 59,7 olarak ölçüldü. Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede ise en yüksek beklenti 55-64 yaş aralığında yaşayan katılımcılarda görüldü (%67).

TOPLUMSAL BEKLENTİLERDE DEMOGRAFİK AYRIŞMA

İş durumu, yaş ve cinsiyet gibi demografik değişkenlere göre farklılık gösteren bu beklentiler, vatandaşların kişisel ekonomik durumlarına dair algılarının şekillenmesinde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, enflasyonun mevcut seviyesinden (%38,1) daha düşük olacağını düşünenlerin oranı yüzde 26,5’e ulaşarak, geçen aya kıyasla hafif bir artış kaydetti.