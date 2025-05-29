Öğrencilerin kermesine AKP çadırı getirdiler!

Haber Merkezi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Orhan Cemal Fersoy Ortaokulu’nda dün düzenlenen kermeste AKP İl Başkanlığı’na ait çadırların kullanıldığı ortaya çıktı. Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Tülay Yıldırım, uygulamaya tepki gösterdi.

Yıldırım şöyle konuştu: “MEB tarikatları, cemaatleri, siyasi partileri ve ülkü ocaklarını okullara sokmaktan çekinmemiştir. MEB'in yapması gereken eğitimi siyasallaştırmak değil çocuklarımızın üstün yararını gözetmektir. Laik, bilimsel ve kamusal eğitime uygun olmayan faaliyetleri takip etmeye devam edeceğiz.”