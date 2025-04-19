Öğrencilerin Saraçhane yürüyüşüne engel: Öğrenciler polis ablukasına alındı!

Ebru ÇELİK

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart’ta gözaltına alınmasının üzerinden 1 ay geçti.

Öğrenciler, gözlatıların birinci ayında Saraçhane'ye yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı. Öğrenciler, saat 17.00 sıralarında Beyazit Meydanı'nda bir araya geldi.

Öğrencilerin tamamı bir araya gelmeden çok sayıda polis, Saraçhane güzergâhına giden yolları kapattı.

Polis ekipleri, "Güvenli güzergah şu an yok" gerekçesiyle öğrencilerin yürüyüşüne izin vermiyor.

Yaklaşık 200 öğrenci, polis tarafından geniş çaplı ablukaya alındı. Eylemi takip eden gazetecilere ise "Ya çıkın ya da içeri girin" denildi.

Öğrenciler, "Hak, hukuk, adalet" sloganı atmayı sürdürürken çevrede bulunan yurttaşlar ise polis tarafından uzaklaştırılıyor.

17.50'de polisler "Yürümenize izin verilmeyecektir. Yapmak istediğiniz yüryüşe müsade edilmeyecektir. Dağılmak isteyen gruplara koridor yapıp dağılmalarına izin verilecektir" duyurusu yaptı. Polis daha sonra gözaltı araçlarını ablukaya yaklaştırdı.