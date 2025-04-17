Öğrencilerin tutuklanmasını protesto eden 2 genç daha gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte tutuklanan öğrencilerle dayanışma eylemleri sürerken, 2 genç daha gözaltına alındı.

Bursa Fomara Meydanı'nda tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle yapılan gösterinin ardından Berk Ocak ve Abdülkadir Güvenergenç adlı gençler gözaltına alınırken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal gelişmeye tepki gösterdi.

Sarıbal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bursa Fomara Meydanı’nda, tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması için yapılan eylemin ardından iki gencimiz daha gözaltına alındı.

Basın açıklamasının ardından dağılan öğrencilerin peşine düşüp gözaltına alan anlayış; korkunun, baskının ve adaletsizliğin geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır.

Ders çalışması, sınavlara hazırlanması gereken, arkadaşlarıyla sinemaya gitmesi, gülmesi, gelecek hayali kurması gereken gençler bugün “Hak, hukuk, adalet” diye haykırıyorsa; bu, Saray rejiminin ülkeye reva gördüğü karanlığın sonucudur.

Bursa’da 12 gencimiz hala hukuksuz bir şekilde tutukluyken, her gün yenilerini hukuksuzlukla tanıştırıyorsunuz.

Bu memleketi, gençlerin özgürce düş kurabildiği, umutla yaşadığı, adaletin, eşitliğin hüküm sürdüğü bir ülkeye dönüştürene dek bu mücadelemiz sürecek!"