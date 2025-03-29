Öğrencilerin yardımına yurt müdüründen engel

Bilge Su YILDIRIM

Öğrenci eylemleri ve akademik boykot yurdun her bir köşesinde sürerken öğrencilere yönelik baskı da katlanarak artıyor.

İstanbul Fatih Beyazıt’ta bulunan KYK Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, eylemler başladığından bu yana yurt yönetimi ve güvenlik ekipleri tarafından baskıya maruz bırakılıyor. Öğrenciler, yurdun Vezneciler Metro İstasyonu’nun arkasında olması sebebiyle özellikle Saraçhane’de gerçekleşen eylemlerde polisin uyguladığı şiddete tanıklık ettiklerini anlattı. Öğrenciler, eylemcilerin kendilerinden yardım istediğini aktardı.

“Polis onları kovalarken gidecek başka bir yer olmadığı için yurdumuza doğru koşup bizden yardım istiyorlardı” diyen bir öğrenci, eyleme katılanlara su ve ilaç verdiklerini söyledi. Öğrenci yurt yönetiminin öğrencileri “Hakkınızda soruşturma başlatılır” denilerek tehdit edildiklerini aktardı. Öğrenci yaşananları şöyle anlattı: “Yurdun balkonlarını çivilediler insanlara bakmayalım diye. Eylemcilere yardım etmemize de izin vermediler. Eğer cama çıkarsak isimlerimizi alacaklarını söylediler.”

Yurtta kalan bir diğer kadın öğrenci ise yaşananlardan şöyle bahsetti: “Bize ‘Yurdu korumaya çalışıyoruz’ dediler, sanırım olayların yurda sıçramasından korkuyorlardı. Yine de yardım etmenin nesi kötü anlayamıyorum. Kapıya gelen yaralı insanlara ilaç nasıl vermeyebiliriz ki? Hangi vicdana sığar?”

Kadın öğrenciler, aynı zamanda, tıpkı İstanbul’da düzenlenen diğer eylemlerde polisin yaptığı gibi yurttaki özel güvenlik biriminin de eyleme katılan öğrencilerin maskelerini zorla indirip öyle yurda aldığını aktardı. Öğrenciler, yurt içinde anons yapıldığını ve maskeli öğrencileri ablukaya alıp zorla maskelerini indirdiklerini aktardı.