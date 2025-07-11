Öğrencilerinin fotoğrafını çeken din öğretmenine 67 yıl hapis cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Esenköy Ortaokulu'nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 61 yaşındaki Aziz Tulun 7 Temmuz 2023 tarihinde, Fethiye Çarşısı'nda çevredeki kadınların fotoğrafını izinsiz çektiği için polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Tulun’un telefonundan çok sayıda "çocuk pornografisi ve müstehcenlik" içeren fotoğraf ve video, görev yaptığı okuldaki kız öğrencilerin görüntüleri çıktı.

Tulun hakkında "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan dava açıldı. Tulun’un cep telefonunda görüntüleri yer alan 15 kız çocuğunun ailelerine bilgi verildi. Aileler de davaya müdahil oldu.

Tulun ifadesinde, "Ben Esenköy Şehit Cengiz Topçu Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaparım. Yaklaşık 35 yıldır kamu görevlisiyim. Telefonumda öğretmen olduğum okuldaki öğrencilerimin çektiğim videoları da vardı. Dışarıda çektiğim videodaki şahısları tanımıyorum. Eşimle ayrılma sürecinde olduğum için psikolojim bozulmuştur. Telefonumda bulunan çocuk pornografisi içeren videolar izlerken arka planda inmiş" dedi.

Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Aziz Tulun’a her bir mağdur için 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 67 yıl 6 ay hapis cezası verildi.