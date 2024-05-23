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Öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Denizli'de öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen Mehmet Ali Toktaş, hayatını kaybetti. Toktaş'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Güncel
  • 23.05.2024 09:55
  • Giriş: 23.05.2024 09:55
  • Güncelleme: 23.05.2024 10:01
Kaynak: AA
Öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, okul bahçesinde öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti.

Karahöyük Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni 49 yaşındaki Mehmet Ali Toktaş, öğrencilerle voleybol oynadığı sırada fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Toktaş'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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