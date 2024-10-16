Öğrencinin değil, rantın peşindeler

Bahar GÖNÜL

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait ve Akdeniz Üniversitesi’ne yakın yurt alanı olarak belirlenmiş yerlerin ticarete dönüştürüleceğini ifade ederek dava açtıklarını duyurdu. Oda, Akdeniz Üniversitesi’ne şehir dışından gelen çok sayıda öğrencinin barınmasını sağlayacak sosyal tesis alanlarının devlet ve belediyeler tarafından ranta açıldığını ifade etti.

Odanın açıklamasında şunlar denildi: “Değerlenen ve yerleşim alanı içerisinde kalan bu alanlar, bugün ve gelecekteki ihtiyaçlar gözardı edilerek, hem devlet hem de belediyeler tarafından plan değişikliği yapılarak, rant amaçlı ya konut alanı, ya da ticaret alanı olarak planlanmaktadır. Önce Akdeniz Üniversitesi Güneyindeki yurt alanı konut alanı olarak planlanmış ve TOKİ tarafından satılmış, şimdi de Kepez Belediye Meclisi’nce, aynı bölgede eşdeğer bir alan ayrılmadan, üniversiteye yürüyüş mesafesinde olan Kepez ilçesi, Kültür mahallesi 10703 ada 1 parsel sosyal tesis alanına rant amaçlı ticaret alanı kararı getirilmiş, bir başka mahallede sosyal tesis alanı planlanmıştır. Yine yürüyüş mesafesindeki yurt alanı olan Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 parsel kaldırılarak ticaret alan kararı getirilmiştir. Kepez Belediyesi rant amaçlı girişime göz yummuştur” ifadelerine yer verildi.

‘ÖĞRENCİLERE YURT YAPSINLAR’

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Hasan Çerçici Akdeniz Üniversitesi’ne yakın lokasyondaki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait yurt alanı olarak belirlenen bölgelerin dükkan, ofis ve AVM’ye dönüştürülmek istendiğini söyledi. Çerçici, “Tabii bu teklifi yaparken yurt alanlarının yeterli olduğunu, kimsenin açıkta olmadığını, çevrede bütün ihtiyacın karşılandığını söylüyorlar. Bu alanları bir an evvel gerek belediyenin gerek vakfın bir şekilde inşa edip yurt alanlarını öğrencinin hizmetine açmasını istiyoruz. Bu alanların ticarete döndürülmemesini bir an evvel yurt yapımıyla beraber Akdeniz Üniversitesi’nin ihtiyacı olan öğrenci yurtlarının yapılmasını istiyoruz. Buna da bizden başka ses çıkaran olmadığı için elimizden geleni yapıyoruz. Vakıflar bu alanları yurt yerinden ticarete döndürmek istiyorlar, para kazanmak istiyorlar. Vakıf, vakfetme üzerine olduğu için para kazanma yeri olduğunu da düşünmüyoruz. Vakfın halkına hizmet eden bir hal alması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Hasan Çerçici

Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı

Kepez Belediyesi yetkilileri ise bahsi geçen alanın vakıflara ait olduğunu ve içinde uzun zamandır gecekondulaşmış, ruhsatsız iş yerleri olduğunu belirtti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Kepez Belediyesi’yle gerçekleştirdiği protokoller sonucunda plan değişikliği yapılarak ruhsatlı iş yerlerine dönüştürülmek istendiğini belirten belediye yetkilisi ruhsatlı iş yerlerinin eski iş yeri sahiplerine satışının yapılacağını ifade etti.