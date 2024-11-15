Öğrencinin eğitim hakkına vize engeli!

İtalya’da çeşitli üniversitelerden kabul alan yaklaşık 1000 öğrenci, eğitim vizesi için başvurdukları İtalya Başkonsolosluğu tarafından aylardır mağdur ediliyor. Eylül ve ekim aylarında kabul aldıkları üniversitelerinde eğitimin başladığına dikkat çeken öğrenciler, vizelerinin verilmemesi üzerine dün İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İtalya Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Vize randevularını haziran, temmuz ve ağustos aylarına alan öğrenciler, evraklarında eksik olmadığı ve ailelerinin asgari limit olan 6 bin 200 avronun üzerinde maddi sponsorlukları olmasına karşın sonuç alamayınca İtalyan üniversiteleri devreye girdi. Üniversitelerin konsolosluklara teyit göndermesine karşın, İstanbul ve İzmir İtalya Konsoloslukları öğrencilerin vizelerini vermedi. Bazı öğrencilerin burs haklarını kaybettiğine dikkat çeken öğrenciler, bir kısmının da kira bursunu alamadığını ve konsolosluk tarafından kendilerine bir gerekçe verilmediğine dikkat çekti.

Polis tarafından başkonsolosluk önünde basın açıklaması yapılmasına izin verilmezken öğrencilere adres olarak kurumun karşı çaprazında bulunan Sefer Bostan Çıkmazı Sokağı gösterildi. Polis tarafından açıklama için 15-20 dakika süre tanınırken yapılan açıklamanın ardından eyleme katılan öğrenci ve veliler, kurumun karşısında bulunan binanın önüne siyah çelenk bıraktı.

AYLARDIR BEKLETİLİYORUZ

Eğitim haklarının engellendiğini söyleyen ismini vermek istemeyen Bologna Üniversitesi’nden kabul alan bir öğrenci, “Ekonomik yetersizlik ve iltica riskiyle ret alıyoruz, vizelerimiz ve pasaportlarımız teslim edilmiyor. 3 aydır bekletilen arkadaşlarımız var, vize için hesabımızda bulunması talep edilen ücrete sahip olmamıza rağmen bekletiliyoruz” dedi. 1500 avroluk eğitim bursu kazandığına dikkat çeken öğrenci, “Bir önceki ayın 18’ine kadar kira kontratımı sunabilseydim kira bursu da alacaktım ancak vizem verilmediği bunu da yapamadım ve bu bursumdan da oldum. Ay sonuna kadar vizem verilmezse eğitim bursumu kaybetmenin yanı sıra okul harcımı da ödemek zorunda kalacağım. Bu da yaklaşık 4 bin avro. Okulum 16 Eylül’de açıldı ancak okula gidemiyorum” ifadelerini kullandı.

KAPALI KUTULAR

Haziran ayında vize başvurusu yaptığını ve 100 gündür sürecin devam ettiğini dile getiren öğrenci Mehmet Çelik de “Temel insan hakkımız olan eğitim hakkımız açık bir şekilde ihlal ediliyor. Çok büyük bir mağduriyete uğratılıyoruz. Sadece iki haftamız kaldı. 2 hafta sonunda üniversite portalına vizelerimizi yüklememiz gerekiyor. Yoksa üniversite kaydımız silinecek. Bütün bu süreç boşuna gitmiş olacak” dedi.

Konsoloslukla hiçbir şekilde iletişime geçemediklerini belirten Çelik, “Eğitim vizesi dediğimiz an kapılarından kovuyorlar, hiçbir şekilde kendilerine ulaşamıyoruz. Adeta kapalı kutular. Kira bursumu kaybettim bu yüzden. Ne ret veriyorlar ne de gerekçe sunuyorlar. Konsolosluğa ulaştığımızda da ‘Yapabileceğimiz bir şey yok’ diyorlar. 23 Eylül’de okulum açıldı ve okula gidemediğim için çok büyük bir mağduriyet yaşıyoruz” diye konuştu.

BURSLARI YANDI

Çocuğunun Bologna Üniversitesi’nden kabul aldığını ifade eden veli Canan Yılmaz ise bugüne kadar vize verilmemesi nedeniyle 7 kez uçak bileti değiştirdiklerini söyledi. Yılmaz şöyle konuştu: “30 Kasım’dan sonra verecekleri vizenin hiçbir anlamı yok. Bursları yandı bu çocukların. Üniversite bekleyeceklerini söyledi ancak ortada hâlâ bir vize yok. Para kriterlerinin fazlasını tutuyoruz ama bize vize verilmiyor. Eğitim şansı yanan çocuklar var. Türkiye’de herhangi bir okula başvurmadığı için koca bir yılı giden öğrenciler var. Eğitim hakları yandı. Şimdi bu çocuklara ne olacak? İşsizler kervanına mı katılacaklar?”

GEREKÇE ‘YOĞUNLUK’

Yapılan açıklamanın ardından öğrenciler tarafından seçilen bir veli İtalya Başkonsolosu Elena Clemente’ye yazılan mektubu teslim etti. Mektupta, eğitim dönemi öncesinde yapılan vize başvurularına ilişkin konsolosluğun dönüş yapmadığına dikkat çekildi. Hiçbir şekilde kurumla iletişime geçemediklerine dikkat çeken öğrenciler mektuplarında, ne maillerine ne de telefonlarına dönüş alamadıklarını ifade etti. 30 Kasım’dan önce öğrenci vizelerinim teslim edilmemesi durumunda yükseköğretim haklarının ellerinden alınacağını belirten öğrenciler, pasaportlarının ve vizelerinin kendilerine teslim edilmesini talep etti.

Başkonsolos Clemente ile görüşmesinin ardından BirGün’e konuşan veli şunları söyledi: “Konsolos ellerinden geleni yapacaklarını, önlerinden çok fazla evrak olduğunu söyledi. Kendisine öğrencilerin burslarının yandığını söylediğimizde İtalya Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğünü ifade etti” dedi. Clemente’nin vizelerin aylardır verilmemesine gerekçe olarak “yoğunluk” olduğunu söylediğini aktaran veli, “Çok net bir gerekçe sunmadılar. Eğitim hakkı yanan çocukların durumunu söylediğimizde bununla ilgili cevap vermedi. Kibar ve yardımcıydı. Sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz.”