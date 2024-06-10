Öğrencinin gücü bu evde barınmaya ancak yetiyor

Haber Merkezi

Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla ‘‘Gücüm bu kadarına yetiyor’’ projesini hayata geçirdi. Projesi kapsamında, metropollerde üniversite öğrencilerinin bütçesinin, bir evin ancak birkaç metrekarelik kısmını karşılayabildiğini anlatan sembolik enstalasyonlar (yerleştirme sanatı), İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar’da yurttaşlarla buluştu.

Sembolik ev kesitleri ile TEV, öğrencilerin barınma maliyetlerine dikkat çekerek kamuoyuna başarılı ve okumak isteyen öğrencilere destek verme çağrısı yaptı. TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, ‘‘Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu, eğitim hayatlarının önünde büyük bir engel teşkil ediyor’’ değerlendirmesini yaptı.