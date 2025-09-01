Öğrencinin ilk dersi barınma krizi

Ada Sude ATAK

Elektronik kayıt yaptıramayan veya bizzat üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için kayıtlar bugün başlıyor.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün yüz binlerce öğrenci kazandıkları üniversitelere kaydolacak. Ancak ülkede gün geçtikçe artan ekonomik kriz öğrencileri birbiriyle yarışan özel yurt ve konut fiyatları arasında çaresiz bırakıyor.

Geçim ve barınma sıkıntısı karşısında yalnız bırakılan bazı öğrenciler hayallerindeki üniversiteyi kazansalar dahi gidemiyor.

DEVLET YURTLARI YETERSİZ

Barınmak için başvurulacak ilk adres olan devlet yurtlarında kapasite son bir yılda sadece 2 bin artarak 996 bin 306’ya çıkarıldı. Ancak bu sayı Türkiye’de öğrenim gören lisans öğrencilerinin barınma talebini karşılamakta eksik kalıyor. Türkiye’de hâlihazırda lisans eğitimi gören 3 milyon 536 bin 439 öğrenci bulunurken bu yıl yapılan Yükseksöğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk yerleştirme verilerine göre, yurt içinde örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 665 bin 54 oldu.

Bugünün BirGün'ü

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 2024-2025 eğitim döneminde açıklanan fiyatları ise 517 lira ile 855 lira arasında değişiyor. Devlet yurduna yerleşemeyen öğrencileri ise megakent İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde gittikçe yükselen konut ve özel yurt fiyatları karşılıyor.

TEK SEÇENEK YEMEKHANE

Barınmanın yanı sıra her gün yükselen gıda fiyatları da öğrencileri okul ve yurt yemekhanesine mecbur bırakıyor. Okul yemekhanelerine yapılan zamların son örneği ise İstanbul Üniversitesi. İÜ’de yemekhane ücretine yapılan yüzde 50 oranında zammın ardından bir öğün yemek 35 TL’den 52,5 TL’ye çıktı. Mevcut durumda KYK’den alınan 3 bin TL’lik burs/kredi miktarı, İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde iki öğün yemek yemeye bile yetmiyor. Türkiye genelinde üniversitelerin yemekhane ücretleri ise ortalama 35-40 TL aralığında bulunuyor.

Şehir dışına okumaya gidecek olan Ece Aydoğan da KYK yurt başvurusu yapan öğrencilerden. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi psikoloji bölümünü kazanan Ece şöyle konuştu: “KYK yurduna başvuru yaptım. Umarım çıkar, çıkmadığı takdirde çok zorlanacağım. Bir özel yurtla da konuşma fırsatım oldu. İki kişilik oda için yıllık 250 bin lira gibi bir para istediler. Ev düşünmüyorum çünkü evin masraflarını kaldırabilecek durumda değiliz. Eğer devlet yurdu çıkmazsa kayıt yaptırsam bile üniversiteye gidemeyebilirim.”

BÖYLE GEÇİNMEK İMKANSIZ

İki yıldır KYK’de kalan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Nisanur Şen de geçinebilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Nisanur yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı: “Ben şehir dışında bir üniversite kazandım. Benim dışımda okuyan kardeşim de olduğu için özel yurda çıkma şansım yoktu. KYK’ye başvurdum ve 6. Tip yurt çıktı. Odamız 6 kişilikti ve gerçekten oldukça küçük, banyo kadar bir odaydı. Geçen sene araştırdığımda özel yurtların bir aylık ücreti 35 bin lira, apartlar da aylık 12 bin liraydı. Öğrenci evleri ise 15 binden başlıyordu ama ilk beş ayı peşin istiyorlardı. Yurdumuzun yemekhanesi binanın dışında ve yemeklerimiz gerçekten çok kötü. Mecburen dışarda yemek yiyoruz. Okulumuzun yemekhane ücreti ise son zamların ardından 50 TL oldu. KYK bursu bana çıkmadığı için yaz aylarında çalışmak zorundayım çünkü haftada neredeyse 2 bin lira para harcamak zorunda kalıyoruz. Bazı arkadaşlarım da okulun etrafında bulunan pilavcılarda saatlik 50 lira alarak geçinmeye çalışıyorlar. Ama bu şartlarda geçinmek imkânsız.”

∗∗∗

İSTANBUL

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) son verilerine göre kentte toplam 800 bin öğrenci bulunuyor. KYK yurtlarındaki toplam yatak kapasitesi ise 58 bin 466. Bu sayı kentte bulunan öğrenci sayısının oldukça altında kalırken İstanbul dışından gelen öğrencilerin ise yaklaşık olarak yalnızca yüzde 30’unu karşılayabiliyor. Devlet yurtlarındaki bu eksiklik, öğrencileri ev ve özel yurt arasında seçim yapmaya zorluyor. Yaşam maliyetinin zirveye ulaştığı metropolde öğrencilerin en çok tercih ettiği semtlerden olan Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli’de kiralar 35 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkıyor. Fatih ve Avcılar’da ise fiyatlar 15-40 bin lira aralığında değişiyor.

Yoğun tercih edilen ilçelerde özel yurt fiyatları ise şöyle seyrediyor:

• Beşiktaş: 2 ve daha fazla kapasiteli odaların fiyatları 26 bin liradan başlarken tek kişilik odaların fiyatları 70 bin liraya kadar çıkıyor.

• Kadıköy: Tek kişilik odalar 35-40 bin lira arasında değişirken 2 ve daha fazla kapasiteli odaların fiyatları 24 bin liradan başlıyor.

• Şişli: Tek kişilik odaların fiyatları 39 bin lira, 2 ve 3 kişilik odaların fiyatları ise 21 bin lira gibi rakamlarda değişiklik gösteriyor.

• Fatih: 2 ve daha fazla kapasiteli odaların fiyatları 25 bin liradan başlıyor, tek kişilik odaların fiyatları 42 bin liraya kadar tırmanıyor.

• Avcılar: Tek kişilik odalar 22 bin liradan başlarken iki ve dört kişilik odalar 12-17 bin arasında değişiklik gösteriyor.

∗∗∗

ANKARA

21 üniversitenin buunduğu başkentte lisans eğitimi gören öğrenci sayısı 315 bin 434. Toplam 40 KYK yurdunun yatak kapasitesi ise 45 bin 318 kişilik. Hacettepe Üniversitesi; bünyesindeki öğrenci evlerine ve Beytepe yurtlarına yüzde 23 ile 93 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Yurtlarda 4 kişilik oda fiyatları yapılan yüzde 29 oranındaki zammın ardından 2 bin 90 TL’ye yükselirken kampüsteki öğrenci evlerine yapılan zam, tek kişilik odalarda yüzde 93’e ulaşarak 19 bin lirayı buldu. Özel yurt ve evler ise öğrenciler için alternatif olamıyor. Özel yurt fiyatları tek kişilik odalarda 25-40 bin lira arasında değişirken 2 kişilik odalarınki 20 bin liradan başlıyor. Ortalama ev kiraları ise 32 bin lira.

∗∗∗

İZMİR

İzmir’de toplam 26 KYK yurdu ve 36 bin 187 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. Son kayıtlara göre kentte bulunan öğrenci sayısı ise 173 bin 920. Özel yurt fiyatları tek kişilik odalarda 33-40 bin arasında semtlere göre değişiklik gösterirken 2 kişilik odalarda fiyatlar 23-28 bin lira şeklinde seyrediyor. Ev kiraları ise yurt fiyatlarıyla yarışır durumda, en düşük fiyat 18 bin liradan başlarken 35 bin liraya kadar çıkıyor. Öte yandan Ege Üniversitesi bünyesindeki Öğrenci Köyü’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı için aylık aidatlara yüzde 58 oranında zam yapıldı. Buna göre iki kişilik oda aidatı aylık 6 bin TL’den 9 bin 500 TL’ye, üç kişilik oda aidatı ise 5 bin TL’den 7 bin 950 TL’ye çıkarıldı.

∗∗∗

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 12 KYK yurdu bulunurken toplam yatak kapasitesi 16 bin 882. En düşük özel yurt ücreti 9 binden başlayıp 25 bin liraya kadar çıkıyor. Ev kiraları ise 10 -25 bin lira aralığında üç büyük şehre göre daha düşük ve yurt kiralarına yakın seyrediyor. Eskişehir’de örgün öğretimde bulunan öğrenci sayısı son kayıtlara göre 59 bin 5.

∗∗∗

ADANA

Adana’da toplam 9 KYK yurdunda 12 bin 206 kişilik kapasite bulunuyor. Buna karşın örgün öğretime devam eden mevcut öğrenci sayısı 46 bin 763. Özel yurtlarda ise tek kişilik odaların fiyatları 18 bin liradan başlarken iki ve dört kişilik odaların ortalama fiyatları 12 bin lira. Ev kiraları 8 bin 500 liradan başlayıp 25 bin liraya kadar yükseliyor.

∗∗∗

ANTALYA

Toplam 24 bin 679 kişilik yatak kapasitesi olan Antalya’da 15 KYK yurdu bulunuyor. Özel yurt fiyatları tek kişilik odalarda 25-30 bin, iki kişilik odalar ise 17-20 bin lira aralığında değişiklik gösteriyor. Ev kiraları 15 bin liradan 30 bin liraya kadar tırmanıyor. Antalya’da son kayıtlara göre toplam 81 bin 413 öğrenci bulunuyor.