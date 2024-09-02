Öğrencinin malzemeleri 4 bin 500 TL’yi buluyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bugün başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye masraflarına ilişkin açıklama yaptı.

Kış, “Döviz kurunun yükselmesi ve enflasyonun etkisiyle kırtasiye ürünlerinin fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Bugün birinci sınıfa başlayacak bir öğrencinin temel malzemeleri 4 bin 500 TL’yi buluyor. Kalem, defter, çanta gibi en temel ürünlerin bile fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Bir düzine kurşun kalem 160 TL, bir silgi 27 TL, orta kalite bir çanta ise 1000 TL’ye yükseldi. Bu masraflar, 17 bin 2 TL asgari ücretle geçinen aileler için büyük bir yük oluşturmaktadır.” dedi.

“Emekli maaşları ve asgari ücret bu kadar düşükken veliler bu alışverişleri nasıl yapacak?” diyen Kış, “Eylül ayı, çocukları okula başlayacak aileler için adeta dert ayı olmuş. Eğitim hakkı hükümetin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle tehdit altındadır. Çocuklarımızın geleceğini karanlıkta bırakmayalım” ifadelerini kullandı.