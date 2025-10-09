Öğrencinin sorunu gündeme bile alınamadı

Her geçen gün derinleşen enflasyon ve barınma krizi ile karşı karşıya kalan öğrencilerin sorunlarına yönelik araştırma önergesi, AKP ve MHP’liler TBMM Genel Kurul Salonu’nda olmadığı için gündeme alınamadı. CHP Milletvekili Gizem Özcan, “Üniversite öğrencilerinin ekonomik koşullarının incelenmesi, barınma, beslenme, ulaşım, eğitim materyalleri ve burs-kredi sistemine ilişkin sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla” Meclis Araştırması açılmasını önerdi.

Özcan, teklifinin gerekçesinde, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunları sıraladı. Önergede, KYK yurtlarının kapasite yetersizliği ve fahiş kiralar nedeniyle öğrencilerin barınma sorunuyla karşı karşıya bırakıldığı kaydedildi.

CHP’li Özcan, “Çay ve kahve içmek” ile “Tiyatroya gitmenin” de lüks haline geldiğinin altını çizdi. CHP’nin araştırma önergesi teklifi üzerine söz alan AKP Milletvekili Nazım Elmas, eleştirilere üniversite sayısının 208’e çıkarılması ile karşılık verdi. Elmas, 2025 yılı için 3 bin TL olan lisans öğrencilerine verilen bursu da övünçle anlattı.

TBMM Genel Kurulu, elektronik yoklamanın ardından AKP ve MHP’lilerin salonda olmaması nedeniyle kapanmak zorunda kaldı.