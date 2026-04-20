Öğrencisi tarafından öldürülmüştü: Bakan Yusuf Tekin’den “Fatma Nur Çelik” açıklaması

Şanlıurfa ve Kahramanmara'taki saldırılarının ardından okullardaki şiddet yeniden tartışılırken 2 Mart’ta öğretmenlik yaptığı İstanbul Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenci tarafından öldürülen Fatma Nur Çelik de hafızalarda yerini koruyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 11 milletvekilinin Fatma Nur Çelik’e ilişkin soru önergelerini yanıtladı.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Bakanlığın konuya ilişkin soruşturma açtığını hatırlatan Tekin şunları söyledi:

“Söz konusu olaya ilişkin Bakanlık Makamının 04.03.2026 tarihli ve 155057173 sayılı Onayı kapsamında bakanlık müfettişlerince başlatılan inceleme-soruşturma devam etmektedir.”

"SABİT OLARAK POLİS GÖREV YAPIYOR"

Olayın gerçekleştiği okulda 2025-2026 eğitim öğretim yılı başından beri sabit polisin görev yaptığını açıklayan Tekin şunları ifade etti: “İstanbul Valiliğince konuya ilişkin olarak; bahse konu olayın gerçekleştiği Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinin dış güvenliğinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı başından beri sabit olarak okul polisinin görev yaptığı, olay günü görevli polis memurunun olaya karışan öğrenciyi gözaltına aldığı, Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik ya da okulun diğer öğretmenleri tarafından okul idaresine "Can güvenliğimiz yok" şeklinde yazılı veya sözlü olarak iletilmiş herhangi bir talep ya da beyan bulunmadığı, okulda güvenliğin sağlanması adına okul girişine turnike sistemi kurulduğu, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ilgili okula beş kontenjan ayrıldığı ve bu personelin ikisinin okul bahçesi ve kapısında görevlendirildiği, bildirilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik 2 Mart 2026’da öğrencisi F.S.B. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayda 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan tutuklanmıştı. 5 Mart'ta okulun isminin "İstanbul Çekmeköy Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirilecek. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede fail F.S.B. hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi talep edilmişti.