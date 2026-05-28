Öğrencisine kapalı kampüs, gericilere açıldı

HABER MERKEZİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Hafize Çetin, Medyascope’a verdiği röportaj gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gece yarısı ev baskınıyla gözaltına alındı.

Vatan Emniyet’te ifadesi alınan Çetin mevcutlu olarak Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Çetin, savcılık istemiyle yurt dışı çıkış yasağı ve imzalı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çetin önceki gün Medyascope’a verdiği röportajda, "İşkencelere, gözaltılara rağmen okulumuzu terk etmeyeceğimizi ilan etmiştik. Okulumuzu geri aldık, direnişimiz zaferle sonuçlandı. Durmayacağız, mücadele burada bitmedi. Ne holding, ne sermaye, ne AKP, ne iktidar okumuzu yönetecek. Kendimiz yönetene kadar, kendi seçilmiş rektörümüzü seçene kadar bu mücadele bitmeyecek’’ dedi. Hafize Çetin’in gözaltına alınmasının ardından arkadaşları tarafından sosyal medyadaki destek mesajlarına operasyon hesaplar tarafından hakaret içerikli yanıtların geldiği görüldü. İktidara yakın sosyal medya hesaplarından Çetin’in başörtüsü üzerinden ‘‘Utanmıyor musun’’ sözleriyle hedef gösterildiği belirlendi.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bilgi Üniversitesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla 22 Mayıs günü gece yarısı kararnamesi ile kapatıldı. Üniversite öğrencileri, emekçiler ve akademisyenlerin tepkisi sonucunda Erdoğan geri adım attı. 3 gün boyunca Bilgi Üniversite Santral Kampüsü içinde ve dışında gerçekleşen yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve işgalin ardından öğrencilerin direnişi başarıya ulaştı. Öğrenciler 25 Mayıs sabahına üniversitelerinin tekrar açıldığını öğrenerek uyandı.

***

ÇİFTE STANDARDA TEPKİ

Bilgi Üniversite’sinde Bi’fikir Kulübü’nün başvurusuyla kampüs içinde imamla birlikte Bayram Namazı kılındı. Geçtiğimiz günlerde Bilgi Üniversite’sinden yayınlanan mesaja göre Kurban Bayramı nedeniyle 1 Haziran Pazartesi’ye kadar kampüslerin kapalı kalacağı açıklandı. Okul yönetimi tarafından üniversite bileşenleri kulüplere bayram boyunca yapılacak etkinlikler için izin verilmeyeceği söylenirken Bi’fikir Kulübü’nün etkinliğine izin çıktı. Santral Kampüsü Tramvay Kapısı’nın hemen yanında yer alan Silahtarağa Merkez Camii’ne rağmen Bi’fikir Kulubü ve bazı öğrenciler Bayram Namazı’nı kampüsün içindeki çimlik alanda kılmayı tercih etti. Okul yönetimin yarattığı çifte standart öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.