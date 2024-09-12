Öğrencisiz, öğretmensiz kutlama

BİRGÜN EGE

İzmir Buca’da yer alan 23 Nisan İlkokulu bahçesinde yapılan İlköğretim Haftası kutlamaları, bu yıl protokol ve gösteri yapan öğrenciler dışında kimseye katılım izni verilmedi.

Her yıl okulların açıldığı ilk hafta yapılan kutlamada okul binası kapatıldı, öğrenciler ile öğretmenler tenefüse dahi çıkarılmadı. Dışarıdan gelen katılımcılarla devam eden kutlamalar sırasında, okulun öğrencileri ve öğretmenleri töreni okul binasının camlarından izledi.

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube, yaptığı yazılı açıklama ile konuya ilişkin şunları söyledi:

"Öğrencisiz ve öğretmensiz yapılan İlköğretim Haftası kutlamasını kabul etmiyoruz. İlköğretim Haftası kutlamalarını, öğretmen ve öğrenci katılımını engelleyerek kutlamak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla tanıtılan yeni müfredat ve eğitim uygulamalarının bir yansımasıdır. Yeni eğitim modelinde öğretmene ve öğrenciye herhalde yer yok ki kutlamalar okul öğrencilerinden ve öğretmenlerinden ayrı yapılıyor. Bu uygulama öğretmenleri ve öğrencileri çok incitmiştir. Bu şekilde bir kutlamayı planlayan ve sorumluluğu olanlar, 23 Nisan İlkokulu öğretmenlerden ve öğrencilerden özür dilemelidir."