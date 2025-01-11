Öğrenciye darp soruşturma açtırdı

Ebru ÇELİK

İstanbul’un Beykoz Yalıköy Mahhalesi’nde bulunan İshakağa Ortaokulu’nda 12 yaşındaki bir 7’inci sınıf öğrencisinin İngilizce öğretmeni S.K. tarafından darbedildiği iddia edildi. İddiaya göre olay 25 Aralık 2024’te ders saatinde yaşandı. Burada öğretmen S.K.’nin derste konuştuğu gerekçesiyle öğrenci E.D.Y.’yi şiddete maruz bıraktı. Olayın ardından E.D.Y.’nin vücudunda oluşan darp izlerini fark eden aile okula yazılı şikâyette bulundu.

Olay günü öğrenci E.D.Y.’nin ayakta olduğu gerekçesiyle S.K. “Ne yapıyorsun yerine otur” dediği ve ardındansa öğrencinin ders esnasında sıra koluna dokunduğu sıra arkadaşına öğretmenin bağırdığı iddia edildi. E.D.Y. emniyete verdiği ifadede; S.K.’nin bağırdıktan sonra kendisine saldırarak dışarıya çıkarttığını söyledi. Olayın ardından öğrenci E.D.Y.’nin boynunda darp izleri oluşurken aile tarafından götürüldüğü hastanede darp raporu alındı.

Öğretmen S.K. tarafından darbedildiği iddia edilen E.D.Y.’nin vücudunda darp izleri oluştu.

‘İLK ŞİDDETİ DEĞİL’

Anne Ceren Yılmaz yaşanan şiddetin ilk olmadığına dikkat çekti. E.D.Y.’nin, öğretmen S.K. tarafından daha önce de darbedildiğini söyleyen Yılmaz, “Daha önce de ittirme, kolunu sıkma gibi olay olduğunda müdürün yanına çıkıp şikâyetçi olacağımı söyledim. Müdür, bir daha böyle bir olayın ve temasın yaşanmayacağını söyleyerek beni ikna etti. Ama artık bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi. Yaşanan hiçbir şeyin şiddetin bahanesi olamayacağına dikkat çeken Yılmaz, “Çocuğum okuldan eve geldiğinde okulda gördüğü şiddeti anlattı. Boynuna baktığımda tırnak izleri ve pansuman lekeleri vardı. Kızımın boğazı sıkılmış ve okul idaresi tarafından pansuman edilmiş. Ancak tüm bunlar yaşanırken beni aramak akıllarına bile gelmemiş. Bu gibi durumlarda önce veliye haber verilmesi gerekirken tutup kendileri pansuman edip o halde eve göndermişler” ifadelerini kullandı.

Okula yazılı dilekçe verdikten sonra Öğretmen S.K.’nin suçlamaları kabul etmediğini belirten anne Yılmaz şunları söyledi: “Öğretmen, ‘Ben bir şey yapmadım. Teneffüste pergelle oynuyorlardı’ demiş. Fotoğraflarda çocuğumun boğazındaki ve kolundaki tırnak izleri olduğu çok açık şekilde gözüküyor. Ancak tüm bunlara rağmen çocuğum olayın ertesi günü aynı öğretmeninin dersine girdi. En kısa sürede söz konusu öğretmenin cezalandırılmasını istiyorum.”

İNCELEME BAŞLATILDI

İddiaları sormak üzere aradığımız İshakağa Ortaokulu idaresi konuya ilişkin soruşturma sürecinin başlatıldığını ve S.K.’nin okulda eğitim vermeye devam ettiğini doğruladı. Okul idaresi, “Bu olayı şu an haber yaparsanız öğretmen sizi dava edebilir” dedi. Aynı zamanda BirGün’ün olaya ilişkin sorularını yanıtlayan Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma sürecinin başlatıldığını ve şu an detaylı incelemelerin devam ettiğini bildirdi.