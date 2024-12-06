Öğrenciye değil ‘itibara’ ret

Yurtdışına gitmek isteyen yurttaşlar, ülkede artan ekonomik kriz ve AKP iktidarının baskıcı politikaları nedeniyle vize reddi ile karşı karşıya kalıyor. 2024 Henley Pasaport Endeksi’ne göre ‘en güçlü pasaportlar’ listesinde 45’ici sırada yer alan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu her geçen gün değersizleşiyor. Yurtdışına giden yurttaşlar, havalimanlarında ya sorguya çekiliyor ya da ayrıştırıcı muameleye maruz kalıyor. Bunun son örneği ise İtalya’nın öğrenci vizeleri başvurularını durdurması oldu. iData’dan yapılan duyuruya göre İtalya; üç yıllık lisans, yüksek lisans, Erasmus programları, tek derslik üniversite dersleriyle sanat ve müzik alanındaki programlar için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecek.

İtalya’nın çeşitli üniversitelerinden kabul alan binlerce öğrenci ise yaz aylarında öğrenci vizesine başvurmasına karşın alınan karar öncesi “ekonomik yetersizlik” ve “iltica riski” iddiasıyla eğitimlerine başlayamadı. Vize randevularını haziran, temmuz ve ağustos aylarına alan öğrenciler, evraklarında eksik olmadığı ve ailelerinin asgari limit olan 6 bin 200 avronun üzerinde maddi sponsorlukları olmasına karşın sonuç alamayınca İtalyan üniversiteleri devreye girdi. Üniversitelerin konsolosluklara teyit göndermesine karşın, konsolosluklar öğrencilerin vizelerini vermedi. Bazı öğrencilerin burs haklarını kaybettiğine dikkat çeken öğrenciler, bir kısmının da kira bursunu alamadığına dikkat çekti.

‘İLTİCA RİSKİ’ İDDİASI

Bologna Üniversitesi Nükleer ve Nükleer Altı Fizik bölümü yüksek lisans programından kabul alan Yavuz Selim Gökdoğan, İtalya Başkonsolosluğu’nun aylarca oyalaması nedeniyle eğitimine başlayamadığını ifade etti. Konsolosluğun vize başvurusunu “ekonomik yetersizlik” ve “iltica riski” iddiasıyla reddettiğini belirten Gökdoğan, “Banka hesabımda ilk başvurumda 7 bin avro, ikincisinde 10 bin avro vardı. Sponsorlarımı artırdım ancak yine de ‘ekonomik yetersizlik’ dediler. Konsolosluk eğitim hakkımı ihlal etti. Aylık geliri 20 bin avro olan öğrenciye bile ‘ekonomik yetersizlik’ iddiasıyla ret verdiler. Kasım ayına kadar Konsolosluğa asla ulaşamadık. Basın yoluyla yapılan baskının ardından ise döndüklerinde büyük oranda olumsuz yanıt aldık” dedi.

Ret kararlarının geç bir tarihte verilmesiyle kendisi dahil birçok kişinin yeniden başvuru yapamadığını belirten Gökdoğan, öğrenci vizesi başvurularının durdurulmasının öğrencileri mağdur ettiğini belirtti. Gökdoğan son olarak şunları aktardı: “İltica riski adı altında ret verilen çok sayıda kişi var. Benim ise ailem memur, yeşil pasaportum var. İtalya’ya girmek için herhangi bir vizeye ihtiyacım yok ki Konsolosluğun bunu bilmesi gerekir. Eğitim için gitmek istiyorum, iltica etmek istesem neden öğrenci vizesi için başvurayım? Buna rağmen ‘İltica riskin var’ deniyor. İstiyorlar ki öğrencileri bir yılı tamamen yansın. Burslarımız yandı, eğitim vizemi okula gösteremediğim için kaydımı tamamlayamadım. Sırf Avrupa Birliği’nde olmadığımız, sırf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için ‘Siz iltica edeceksiniz’ diyorlar. Talebimiz en çok ret verilen İstanbul ve İzmir’den yapılan başvuruların Ankara Büyükelçiliği tarafından tekrardan incelenmesini istiyoruz.”

KONSOLOSLUK KAPI DUVAR

Torino Politeknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden kabul alan Bahar Türkoğlu, ‘eksik evrak’ iddiasıyla öğrenci vizesi başvurusuna ilişkin gelişme yaşanmadığını belirtti. 17 Eylül’de vize başvurusu yaptığını ancak her defasında “eksik evrak” iddiasıyla arandığını ifade eden Türkoğlu, “Tüm evrakları teslim etmeme karşın eksik olduğu iddiasıyla oyalanıyorum. iData evraklarımın eksik olmadığını doğruladı ancak tüm bu süreçte ne vizem onaylandı ne de reddedildi. Okulda eğitim başladı ancak ben başlayamadım. 29 Kasım’da normalde eğitim vizesi kapatılır, bir sonraki dönemde yeniden açılır. Ancak buğun yaşadığımız bu sorun daha önce hiç yaşanmadı. Okullarımız kabul mektuplarımızı iletti, ancak bunun bile etki etmedi” dedi.

Türkoğlu son olarak şunları söyledi: “Baskılarımızın ardından dosyaları detaylı incelemek yerine normalde 10 dosyaya yanıt veren Konsolosluk günde 50-60 ret vermeye başladı. Caydırma politikası izleniyor. İltica riski yazdıkları çok sayıda arkadaşım var. Kalifiye bir elemana iltica riski ile bakılması garip. Birçoğumuz eğitimimizi alıp dönmeyi veya farklı yol izlemeyi düşünüyor. Kimsenin İtalya’da kalmak gibi bir hayali yok. Konsolosluk bize kapı duvar olarak bilgi alma hakkımızın yanı sıra birçok hakkımızı suiistimal ediyor.”