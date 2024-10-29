Öğrenciye gözlem kararı

İstanbul Ümraniye’de Yunus Emre Ortaokulu’nu bıçakla basarak Müdür Yardımcısı’nı tehdit eden öğrenci K.Ş. hakkında gözlem kararı verildi. Müdür Yardımcısı M.S.U., K.Ş.’nin bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini okula çağırdı.

İddiaya göre, Müdür Yardımcısı, veliye ‘‘Çocuğunuzun bakıcısı değilim’’ dedi. Bunu üzerine öğrenci elinde bıçakla okula geldi. Gözaltına alınan K.Ş. hakkında hâkimlik akıl hastalığı olup olmadığının tespiti için gözlem kararı verdi.