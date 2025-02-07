Öğrenciye günlük 30 TL kalıyor: Cebe kalan 902 TL ile gel de sen yaşa!

AKP iktidarının her defasında öğrencilere ‘müjde’ olarak sunduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredilerinde zam oranları derinleşen enflasyonun gölgesinde buharlaşmaya devam ediyor. Aralık 2024’te AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KYK kredi/bursları geçtiğimiz ay itibariyle 3 bin TL’ye çıkarıldı. Ancak KYK’den burs/kredi alan 1 milyon 416 bin öğrenci artan zamlarla birlikte geçimini sağlayabilmek adına bir yandan çalışırken bir yandan da öğrencilik hayatına devam etmeye çalışıyor.

KYK yurtlarına Eylül 2024’te yapılan yüzde 50 oranındaki zamla birlikte yurtlardaki en düşük ücret 345 TL’den 517 TL’ye çıkarken en yüksek ücret ise 570 TL’den 855 TL’ye dayandı. Ekonomik krizin karşında barınma sorunu derinleşen üniversite öğrencileri ayrıca artan gıda maliyeti karşısında da yalnız bırakıldı. Yalnızca 3 bin TL’lik KYK burs/kredisi ile geçinen bir öğrencinin barınma, gıda ve ulaşım masrafları çıkarılınca cebine aylık sadece 902 TL günlük ise 30 TL kalıyor.

KAMPÜSTE YEMEĞİN MALİYETİ BİN 200 TL

Sadece KYK yurt ücreti, yemekhane masrafı ve ulaşım maliyetleri hesaba katılınca yalnızca KYK kredisi/bursu ile geçinmeye çalışan ortalama bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti minimum 2 bin 98 TL. Bu hesapla birlikte temel yaşamsal ihtiyaçların maliyeti 3 bin TL’lik KYK burs/kredisinden çıkarılınca öğrencinin cebine aylık 902 TL günlük ise 30 TL kalıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversitelerde de peşi sıra yemekhane ücretlerine yapılan zam oranları da açıklanmaya başladı. Buna göre üniversitelerde ortalama yemekhane ücreti 30 TL olurken yalnızca kampüste yemek yiyen bir öğrencinin iki öğünlük gıda harcaması aylık 1200 TL’yi buluyor. Ancak bazı üniversite öğrencilerinin okudukları bölümlere göre eğitim masrafları ise binlerce lirayı bulabiliyor.

Bazı okulların ortalama yemekhane ücretleri ise şu şekilde:

• İstanbul Üniversitesi: 49 TL

• Boğaziçi Üniversitesi: 40 TL

• Yıldız Teknik Üniversitesi: 39 TL

• Ege Üniversitesi: 30 TL

• Akdeniz Üniversitesi: 30 TL

• Anadolu Üniversitesi: 20 TL

KYK yurtlarının ise aylık fiyatları şu şekilde:

• 1. Tip: 517 TL

• 2. Tip: 607 TL

• 3. Tip: 607 TL

• 4. Tip: 720 TL

• 5. Tip: 765 TL

• 6. Tip: 855 TL

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OKULDA DEĞİL İŞTELER!

Birçok öğrenci kendilerine verilen 3 bin TL’lik KYK kredisi/bursu ile geçinmek zorunda bırakılırken bir yandan okumak bir yandan ise çalışmak zorunda. MA’ya konuşan öğrenciler, KYK kredi/bursunun yeterli olmadığını söyledi. Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Delil Sevim, Ağrı’da okuduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Yurda aylık 615 TL veriyorum. Yemekhanede çıkan yemeklerin porsiyonları küçük. Mecburen kendi paramızla dışarıdan yiyoruz. Çok zorlanıyoruz. Geçinemediğim için 3 gün tam zamanlı diğer günlerde ise yarı zamanlı kafede çalışıyorum. Zamanımız okul ve iş arasında geçiyor. İkisini bir arada yürütmek çok yorucu oluyor. Çoğu zaman uykumuzu bile alamıyoruz.”

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GENÇLER YOKSULLAŞTI

• KYK bursu/kredisi: 3 bin TL

• KYK yurt gideri: 517 TL

• Aylık yemekhane gideri: 1200 TL

• Ulaşım gideri (abonman): 381 TL

• Öğrencinin cebine kalan

*Fiyatlar minimum harcama ile hesaplanmıştır.