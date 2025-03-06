Öğrenciye iftar!

Haber Merkezi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, üniversitelerle iş birliği içerisinde Ramazan ayı boyunca “İftarda Buluşalım, İftarda Konuşalım” söyleşileri düzenleyecek.

14 ilçede, toplam 48 pansiyonda, 3 bin 200 öğrenci ve 30 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinliklerde lise öğrencilerine, belirlenen konu başlıklarında bilgi verilecek. Bursa Erkek Lisesi'nde 4 Mart'ta başlayacak iftar programlarının sonuncusu 27 Mart'ta BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTEDE İFTAR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörlüğü de 7 Mart Cuma günü Fındıklı Yerleşkesinde iftar yemeği düzenleyeceğini açıkladı. Fındıklı'dan Anadolu ve Avrupa yakasının merkez noktalarına servis hizmeti de verileceği açıklanan iftar yemeğine öğrenciler tepki gösterdi.

Yemekhanede yaşanan sorunlardan ve yemeklere gelen zamlardan bahseden öğrenciler, "Önce yemekhanedeki şartları düzenleyip yapılan zamları geri alsınlar" ifadelerini kullandı. MSGSÜ öğrencileri, yemekhane ücretlerine 1 yılda 3 ayrı zam gelmesi üzerine eylem yapmıştı. Yemekhane ücretlerinin 40 TL'ye çıkarılmasına karşı öğrencilerin başlattığı "Müşteri değil öğrenciyiz" eylemleri devam ediyor.