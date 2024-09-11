Öğrenciye servis, köye okul yok

Ülkede birçok köy okulunun kapanmasıyla birlikte önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer her ne kadar “hane sayısı 10’un altında olmayan köylerdeki kapalı okulların tekrar açılacağını” söylese de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yaşadığı sorunlar sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kapatılan köy okullarının tekrar açılmasının planlanmadığını söylese de birçok ilde “tasarruf tedbirleri” kapsamında ücretsiz taşımalı eğitim uygulaması da kaldırılmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre, ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplamda 1 milyon 224 bin 53 öğrenci taşımalı eğitim kapsamında öğrenim görüyor. İlkokul ve ortaokul düzeyinde okul bulunmayan 32 bin 404 yerleşim biriminden toplamda 744 bin 625 çocuk merkezde eğitim alıyor. İlkokul ve ortaokul düzeyinde taşınan öğrencilerin taşındığı okul sayısı ise toplamda 13 bin 50. Söz konusu verilere göre ise taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul öğrencilerinin sayısı 297 bin 995 olurken ortaokul düzeyinde 446 bin 630 öğrenci bulunuyor. Ortaöğretim düzeyinde 479 bin 428 lise öğrencisi taşımalı eğitim kapsamında. Buna göre ülke genelindeki binlerce çocuk il veya ilçe merkezlerinde bulunan toplam 5 bin 214 okula eğitim hayatlarını devam ettirmek için gönderiliyor.

8 BİN KÖY OKULU VAR

Ülke genelinde birçok köy okulu “hane sayısı” nedeniyle kapatılıyor. MEB’in verilerine göre 2022/2023 eğitim öğretim yılında toplamda 8 bin 367 okul bulunurken en eski veri olan 2006/2007 eğitim öğretim döneminde ise bu sayı 24 bin 388 idi. 2006/2007 yıllarında ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplamda 25 bin 536 köy okulu bulunurken lise düzeyinde bu sayı 852’ydi. Bu dönemde ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin sayısı toplamda 2 milyon 701 bin iken lisede ise 156 bin 459 öğrenci eğitim görüyordu.

MEB’in verilerine göre 2022/2023 eğitim öğretim yılında ise ilkokul düzeyinde 5 bin 582 ve ortaokul düzeyinde 2 bin 624 okul köylerde eğitim veriyor. İlkokul düzeyinde köy okullarında eğitim gören öğrencilerin 243 bin 473 olurken bu sayı ortaokullarda ise 230 bin 161 oldu. Köylerde faaliyet gösteren liselerde ise okul sayısının düşük olması da dikkat çekti. Buna göre ülke genelinde köylerde toplamda 231 lise bulunuyor. Bu liselerde ise 38 bin 209 öğrenci eğitim alıyor. MEB’in verilerinde köy okullarında eğitim veren öğretmenlerin sayısına da yer verildi. Buna göre köy okullarında görev yapan öğretmenlerin sayısı da şöyle:

İlkokul: 19 bin 563

Ortaokul: 23 bin 87

Lise: 3 bin 774

Öte yandan Bakan Tekin, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2002-2024 yıllarında kaç köy okulunun kapatıldığına ilişkin sorusuna yanıt vermedi.

***

SERVİS İHALELERİ İPTAL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) her ne kadar köy okullarını yeniden açmak gibi bir planı olmasa da “tasarruf tedbirleri” kapsamında taşımalı eğitim kapsamında ihaleler iptal edilmeye devam ediyor. Birçok öğrenci ücretsiz taşıma hakkından mahrum edilirken son bir ay içerisinde iptal edilen bazı ihaleler şu şekilde:

Kocaeli: Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerinin taşıma merkezi okullara 15 araç ile 180 iş günü taşınması hizmet alımı ihalesini iptal etti.

Balıkesir: Gönen ve Dursunbey mahallerinde 778 öğrenci, taşımalı eğitim servis ihalesinin iptali nedeniyle mağdur oldu.

Aydın Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 9 köydeki ücretsiz taşımalı eğitimi iptal etmesine velilerin tepkisi sürüyor. Evrensel’in haberine göre, velilerden Halime Ulutaş, “Evlatlarımızın servisle alınmasını istiyoruz. Çoğumuzun ekonomik gücü yetersiz. Ulaşıma mı beslenmeye mi para vereceğiz?” dedi.