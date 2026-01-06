Öğrenciye şiddete soruşturma

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Kabaklarlı İlkokulu’nda 4’üncü sınıf öğrencisi bir öğretmen tarafından şiddete maruz bırakıldı. Öğrencinin yere düşerek yaralandığı şu anda sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, görevlendirmeyle derse giren Din Kültürü öğretmeni M.A. hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yaşanan olaydan sonra M.A. isimli öğretmenin görevlendirmesi sona erdirildi. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan müfettiş talep edildiği de öğrenildi.